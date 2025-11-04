New York élit mardi son nouveau maire. Le favori des sondages est Zohran Mamdani, musulman d'origine indienne âgé de 34 ans, issu de la gauche du Parti démocrate et opposant «farouche» à Donald Trump.

New York mayoral candidate Zohran Mamdani speaks at Dutch Kills Playground on Monday, Nov. 3, 2025, in the Queens borough of New York. (AP Photo/Andres Kudacki) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le président américain a pris régulièrement position dans la campagne et appelé lundi soir à voter pour le principal adversaire de M. Mamdani, l'ex-gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo. «Que vous aimiez personnellement Andrew Cuomo ou non, vous n'avez vraiment pas le choix. Vous devez voter pour lui et espérer qu'il fasse un travail fantastique. Il en est capable, Mamdani ne l'est pas!», a écrit lundi soir M. Trump sur son réseau Truth Social.

«Si le candidat communiste Zohran Mamdani remporte l'élection pour devenir maire de New York, il est très peu probable que je contribue avec des fonds fédéraux, à l'exception du strict minimum requis», a mis en garde M. Trump.

Election disputée

Le bureaux de vote ouvrent à 06h00 (12h00 suisses) et ferment à 21h00 (03h00 suisses mercredi). Lincoln Mitchell, professeur à l'université Columbia, s'attend à une participation élevée pour cette élection «très disputée».

Depuis des mois, les sondages donnent l'avantage à Zohran Mamdani, avec récemment de 4,5 à 16 points d'avance sur Andrew Cuomo. Ce dernier se présente en indépendant après avoir été battu à la primaire démocrate.

Le troisième homme, le républicain Curtis Sliwa, a obstinément refusé de se désister en faveur d'Andrew Cuomo, aux positions pro-entreprises et sécuritaires proches des siennes.

Quelque 735'300 électeurs ont voté par anticipation, quatre fois plus que lors de la dernière élection municipale en 2021 qui avait mobilisé au total 1,15 million de personnes (soit un taux de participation de 23,3%).

Récent à New York, le vote anticipé séduit de nouveaux électeurs mais il «peut (aussi) être le signe d'un fort enthousiasme pour un candidat ou d'une inquiétude sur l'issue du scrutin», note John Kane, de la New York University.

L'élection de son 111e maire, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, mobilise au-delà des cinq millions d'électeurs de la plus grande ville des Etats-Unis, dont plus de 60% de démocrates.

«Ennemis politiques»

Les propositions de Zohran Mamdani (encadrement des loyers, bus et crèches gratuits) relèvent plutôt de la social-démocratie. Alors que le président républicain a déployé l'armée dans plusieurs bastions démocrates (Portland, Chicago, Washington, Memphis et Los Angeles), Zohran Mamdani a promis de s'opposer «farouchement» à sa politique anti-immigration et à sa guerre judiciaire contre ses «ennemis politiques».

Elon Musk, lui aussi, a appelé à voter Andrew Cuomo, plutôt que «Mumdumi ou peu importe son nom», sur X lundi. Au sein même de son parti, le candidat ne fait pas l'unanimité. Plusieurs figures, notamment le chef des sénateurs démocrates, le New-Yorkais Chuck Schumer, ne le soutiennent pas publiquement et ceux qui l'ont fait ont pris des pincettes.

S'il s'est tardivement prononcé pour Zohran Mamdani, le leader des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, ne pense pas qu'il soit «l'avenir» de leur camp, malgré l'engouement qu'il génère à New York. Les experts interrogés par l'AFP le rejoignent, pointant la spécificité de la vie politique new-yorkaise par rapport au reste du pays.

L'ancien président démocrate Barack Obama, pour sa part, a «salué la campagne» du jeune socialiste lors d'un échange téléphonique samedi, selon le New York Times. Comme Zohran Mamdani lui-même, il a dénoncé des attaques «islamophobes» de la part de certains soutiens d'Andrew Cuomo.

D'autres Etats votent

Le New Jersey voisin choisit également son prochain gouverneur, entre l'homme d'affaires républicain Jack Ciattarelli et la démocrate considérée comme plus modérée Mikie Sherrill. L'Etat a été considéré comme un bastion démocrate lors de la décennie passé. Mais à la dernière présidentielle, Donald Trump a considérablement réduit l'écart.

La Virginie, elle, va élire la première femme à sa tête. Les sondages donnent une avance favorable à la démocrate Abigail Spanberger, ex-agente de la CIA, face à la républicaine Winsome Earle-Sears, ancienne membre du corps des Marines. Mais là aussi, l'écart et la participation seront scrutés.

A l'autre bout du pays, les Californiens votent eux sur l'autorisation d'un redécoupage de la carte électorale de l'Etat qui favorisera le Parti démocrate, en réponse à une initiative trumpiste similaire au Texas.