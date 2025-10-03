New York : P. Diddy condamné à plus de quatre ans de prison

Le magnat du hip-hop P. Diddy a été condamné vendredi à 4 ans et deux mois de prison par un tribunal de New York pour transport de personnes à des fins de prostitution.

Sur ce croquis d’audience, D’Lila Combs, au centre gauche, fait une déclaration entourée de sa famille, tandis que Sean Diddy Combs (d.) réagit lors de son audience de condamnation au tribunal fédéral de Manhattan, à New York, le vendredi 3 octobre 2025. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Avant le prononcé du jugement, la star a de nouveau demandé pardon pour ses actes. La veille, dans un courrier au juge, il s'était dit «brisé» par ce qu'il a fait, après s'être «perdu dans la drogue et l'excès».

En juillet, après deux mois de débats, les jurés avaient rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, de son vrai nom, lui épargnant l'emprisonnement à perpétuité.