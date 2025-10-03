New York : P. Diddy condamné à plus de quatre ans de prison

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis New York : P. Diddy condamné à plus de quatre ans de prison

Basile Mermoud

3.10.2025

Le magnat du hip-hop P. Diddy a été condamné vendredi à 4 ans et deux mois de prison par un tribunal de New York pour transport de personnes à des fins de prostitution.

Sur ce croquis d’audience, D’Lila Combs, au centre gauche, fait une déclaration entourée de sa famille, tandis que Sean Diddy Combs (d.) réagit lors de son audience de condamnation au tribunal fédéral de Manhattan, à New York, le vendredi 3 octobre 2025.
Sur ce croquis d’audience, D’Lila Combs, au centre gauche, fait une déclaration entourée de sa famille, tandis que Sean Diddy Combs (d.) réagit lors de son audience de condamnation au tribunal fédéral de Manhattan, à New York, le vendredi 3 octobre 2025.
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.10.2025, 22:59

Avant le prononcé du jugement, la star a de nouveau demandé pardon pour ses actes. La veille, dans un courrier au juge, il s'était dit «brisé» par ce qu'il a fait, après s'être «perdu dans la drogue et l'excès».

À la veille de son jugement. P. Diddy demande pardon: «Je me suis perdu dans la drogue et l'excès»

À la veille de son jugementP. Diddy demande pardon: «Je me suis perdu dans la drogue et l'excès»

En juillet, après deux mois de débats, les jurés avaient rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, de son vrai nom, lui épargnant l'emprisonnement à perpétuité.

Les plus lus

New York : P. Diddy condamné à plus de quatre ans de prison
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
Le Hamas se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan de Trump
Vendredi noir cauchemardesque pour les clubs romands
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
La cagnotte de 28,02 millions est tombée à l’Euro Millions