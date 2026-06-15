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«Il déteste que je le dénonce» Newsom accuse Trump de téléguider des enquêtes contre lui

ATS

15.6.2026 - 22:42

Le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, possible prétendant à la Maison Blanche en 2028, a accusé lundi le président républicain Donald Trump d'être à l'origine d'enquêtes pénales le visant, ainsi que son épouse.

epa12301039 Le gouverneur de Californie Gavin Newsom fait des déclarations lors d'une conférence de presse en réponse aux récentes tentatives de gerrymandering de l'administration Trump, à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 14 août 2025. Le gouverneur Newsom a appelé à une élection spéciale pour permettre une nouvelle carte électorale en Californie. EPA/CAROLINE BREHMAN
epa12301039 Le gouverneur de Californie Gavin Newsom fait des déclarations lors d'une conférence de presse en réponse aux récentes tentatives de gerrymandering de l'administration Trump, à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 14 août 2025. Le gouverneur Newsom a appelé à une élection spéciale pour permettre une nouvelle carte électorale en Californie. EPA/CAROLINE BREHMAN
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.06.2026, 22:42

«Donald Trump ne s'en prend pas à moi à cause de mes tweets méchants (à son encontre, NDLR). Il s'en prend à moi parce que j'envisage de me lancer dans la course à la présidentielle», a affirmé M. Newsom dans une vidéo, faisant état de demandes de documents adressées ces derniers jours par des agents fédéraux à «des amis de la famille et d'anciens employés».

«Parce qu'il déteste le fait que je dénonce constamment, encore et encore, ses mensonges et sa tromperie», ajoute-t-il, se disant «fier» de rejoindre la longue liste des cibles de la vindicte de Donald Trump, inquiétées par la justice.

Gavin Newsom cite notamment l'ex-directeur du FBI, James Comey, l'ancien président de la Fed, Jerome Powell, ou encore la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James.

Les procédures judiciaires contre ces trois personnalités ont finalement été annulées, mais l'ex-directeur de la police fédérale a de nouveau été inculpé en avril, cette fois pour menace d'attenter à «la vie et l'intégrité physique» du président américain, en raison d'une photo de coquillages publiée sur les réseaux sociaux en mai 2025.

Des sources proches du dossier citées par les médias américains affirment que l'enquête viserait plus particulièrement l'épouse du gouverneur de Californie, Jennifer Siebel Newsom, une documentariste qui dirige une ONG appelée The Representation Project, produisant des films pour combattre le sexisme.

L'enquête porte notamment sur de possibles fraudes fiscales, rapportent ainsi CNN et le Los Angeles Times.

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