Le gouverneur de Californie retourne les armes de Trump contre lui

L'équipe du gouverneur californien Gavin Newsom adopte le ton cash de Donald Trump pour le ridiculiser: une démarche qui passe très mal auprès des partisans du président.

Le 14 août, quiconque parcourt les publications sur le compte X du gouverneur californien Gavin Newsom pourrait croire être dans une mauvaise comédie. On y lit notamment: «Make the maps great again», clin d’œil moqueur à l’emblématique slogan «MAGA». Suivi d’un «Grand et merveilleux événement aujourd’hui» et, fidèle au style de Donald Trump, d’un «Merci de votre attention sur cette question».

Écrit entièrement en majuscules, le post imite parfaitement le ton d’une intervention de Donald Trump. Les « maps » font référence au redécoupage des circonscriptions électorales : en Californie, dirigée par les démocrates, on cherche à compenser les cinq voix que le Texas, sous contrôle républicain, tente de ravir à son adversaire politique.

Ce jour-là, le post sur les «magnifiques cartes de la Californie» n’est pas le seul. On peut aussi lire: « Les gens disent que ce sont les meilleures cartes jamais réalisées — encore meilleures que celles de Christophe Colomb. Que Donald ‹Le raté› Trump soit prévenu.» L’exagération typique de l’homme de 79 ans est ici parfaitement imitée, tout comme son habitude de coller des surnoms injurieux.

Ou encore: "Moi, votre gouverneur préféré, Gavin Christopher Newsom, ai proposé la meilleure et la plus « incroyable affaire » de l’histoire : arrêtez de truquer les cartes du Texas et la Californie ne rendra pas les nôtres plus « belles ». malheureusement — mais sans surprise — Donald était trop faible (petites mains) pour m’écrire même un mot."

Enfin : «La plus grande conférence de presse de tous les temps»

Le stratagème fait mouche. «Donnez une augmentation à votre responsable des médias sociaux, les posts collent parfaitement au ton», écrit une utilisatrice sous le dernier message. «Veuillez accorder une belle augmentation à la personne qui gère ce compte», demande un autre internaute sous le tweet précédent.

Fuck I love this account — Rowbott (@Rowrowbott) August 14, 2025

Ce ne sont pas les seuls bons mots du 14 août: «Moi, Gavin Christopher Newsom, le gouverneur préféré de l’Amérique (selon beaucoup), je vais donner la plus grande conférence de presse de tous les temps», peut-on également lire. Il est aussi question de «cartes parfaites»: les notes entre parenthèses, les guillemets, et les trois lettres en fin de message — autant d’éléments typiques du style Trump.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025

Et ce n’est pas tout : des images générées par intelligence artificielle viennent également s’ajouter, à l’image de celles que Donald Trump utilise souvent. En haut, l’«original» publié par la Maison Blanche le 19 février. En bas, la parodie ironique signée par l’équipe de Newsom, datée du 15 août.

A SUCCESSFUL LIBERATION DAY! THANK YOU! pic.twitter.com/fS66ALFEaQ — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 15, 2025

Le même jour, le trolling continue: «Donald est fini — il n’est plus ‹hot›. D’abord ses mains (si minuscules), et maintenant moi — Gavin C. Newsom — qui fais mon ‹pas›. Beaucoup disent qu’il ne parvient plus à franchir les ‹grandes marches› de l’Air Force One — il fait désormais de petits pas de bébé. C’est triste!»

«Je pense qu'il essaie d'être drôle»

Bien entendu, la présence de Gavin Newsom sur X ne se limite pas aux pitreries : le compte publie aussi régulièrement des vidéos du gouverneur et des messages sérieux. Et puis, il y a ce moment absurde : un utilisateur affirme que le compte a été supprimé. Réaction immédiate du compte officiel, dans le plus pur style Trumpien : « Wow — grosse affaire, si c’est vrai. »

WOW — big if true! https://t.co/akQjz1zX01 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 15, 2025

Même lorsque Trump rencontre Vladimir Poutine en Alaska, le tout est repris : "Mains minuscules est ici et me copie - mais sans la persévérance (triste) et certainement sans le 'look'. Complètement bêta! GCN".

TINY HANDS IS OUT HERE COPYING ME — BUT WITHOUT THE STAMINA (SAD), AND CERTAINLY WITHOUT THE “LOOKS.” TOTAL BETA! — GCN https://t.co/AwjuS3div2 pic.twitter.com/OW8yXxmLYl — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 16, 2025

Déjà, des utilisateurs prennent le train en marche - et postent, à l'instar de la communauté Maga, des images d'IA exagérément patriotiques, dans lesquelles le protagoniste a un corps dur comme fer:

An honor! THANK YOU! https://t.co/ggwbaijZdG — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 16, 2025

Même Fox News s’en mêle, remarquant que Gavin Newsom «essaie» de troller Donald Trump en écrivant en majuscules. «Il fait ça depuis un moment maintenant», commente le présentateur Trace Gallagher. «Je pense qu’il essaie d’être drôle. Je ne sais pas ce qu’il essaie de faire. Il a l’air puéril. Vous êtes le gouverneur du plus grand État du pays : que faites-vous?»

Fox Host: I don't know what he's trying to do but it comes across as childish and you are the governor of the biggest state in the union, what are you doing? pic.twitter.com/W7j7MyMkBR — Acyn (@Acyn) August 16, 2025

La réaction? L'équipe de Newsoom poste le clip correspondant et écrit : «Le moineau Trey Gallagher (un soi-disant présentateur de Fox 'News' dont personne n'a jamais entendu parler) dit que mes posts sont 'puérils' et 'inconvenants' pour un leader - vous y croyez?».

«Fête du ronflement total ! Triste !!!»

Même le nom est mal orthographié, comme cela arrive aussi de temps en temps au président. Que Gallagher arrête immédiatement son «petit 'bed time show'» : «Ils appellent ça le programme le plus ennuyeux de l'histoire de la télévision câblée. Un festival de ronflements total! Triste!!! CGN».

WE BROKE DONALD TRUMP pic.twitter.com/DAK2Jt2QeE — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 17, 2025

Donald Trump n’est pas le seul à être visé : son attachée de presse devient «KaroLYIN’ Leavitt» — comprenez «KaroMENTEUSE Leavitt». Et un autre surnom moqueur circule : «JD Just Dance Vance». Même les plus petits faux pas du président sont scrutés de près : lorsqu’il publie le mot « Bela » sans aucun contexte, l’équipe de Gavin Newsom ne se contente pas d’une pique — elle en envoie deux, dans la foulée.

DONALD (TINY HANDS), HAS WRITTEN HIS AUTOBIOGRAPHY THIS MORNING — UNFORTUNATELY (LOW IQ) HE SPELLED IT WRONG — “BETA.” SOON YOU WILL BE A “FIRED” BETA BECAUSE OF MY PERFECT, “BEAUTIFUL MAPS.” THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER! — GCN pic.twitter.com/KF44tc4ra2 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 17, 2025

Et ces piques sont suivies d'une autre image d'IA : On y voit Newsom en profonde prière, avec les disciples de Trump Kid Rock et Tucker Carlson à ses côtés à gauche et à droite, tandis que feu Hulk Hogan veille derrière lui avec des ailes d'ange.

so nice! pic.twitter.com/mkOMRvAalh — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 17, 2025

Des millions de personnes regardent ce post - et même les médias s'y intéressent désormais : A gauche, CNN et MSNBC rapportent la nouvelle tactique du Californien, mais à droite, "Fox News" en rajoute également.

I ACCEPT! — GCN pic.twitter.com/DLWF65DraJ — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 18, 2025

«Dana 'Ding Dong' Perino devient folle»

Pas seulement en ligne, mais aussi devant la caméra : «Depuis la semaine dernière, Gavin Newsom», commence la présentatrice Dana Perino avant de s'interrompre: "Pourquoi lui donnerais-je des conseils? Arrêtez avec cette histoire de Twitter. Je ne sais pas où est sa femme? Si j'étais sa femme, je lui dirais: tu te ridiculises. Arrête".

Perino: You have to stop at with the Twitter thing. If I were his wife, I would say you are making a fool of yourself, stop it… He's got a big job as governor of California but if he wants an even bigger job, he has to be a little more serious. pic.twitter.com/Vi8eifx4pb — Acyn (@Acyn) August 18, 2025

Et s’il ne s’en charge pas lui-même, Newsroom devrait au moins recadrer son équipe: on ne peut pas se comporter de la sorte quand on vise la présidence. «Il doit être un peu plus sérieux», lâche Dana Perino dans l’émission The Five. Évidemment, l’équipe de Gavin Newsom ne manque pas de relayer cette critique — avec un certain plaisir.

ALMOST A WEEK IN AND THEY STILL DON'T GET IT https://t.co/xACH6zSfXX — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 19, 2025

Et une fois de plus, on réplique: «Dana 'Ding Dong' Perino (jamais entendu parler d'elle jusqu'à aujourd'hui !) devient folle à cause de moi, Gavin C. Newsom! Fox déteste que je sois le gouverneur préféré de l'Amérique ('roi de l'audimat'), celui qui sauve l'Amérique alors que Trump ne peut même plus conquérir les 'grandes' marches d'Air Force One».

«Il s'est passé quelque chose?»

Les critiques de la droite rebondissent ou sont reprises pour être transformées en leur contraire. On les accuse de se comporter comme dans un camp de scouts? Cela signifie que «Fox News» considère également Trump comme un enfant. En théorie, c'est le cas.

BREAKING — FOX NEWS CALLS TRUMP’S COMMUNICATIONS STYLE “SUMMER CAMP” pic.twitter.com/F4wjnPZ1OO — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 19, 2025

Dans la pratique, on ne réfléchit pas au fait que Newsom n'est qu'un écho de Trump. En même temps, cette inversion nous montre aussi à quel jargon politique le monde s'est habitué entre-temps.

WOW! FOX NEWS CAN’T STOP TALKING ABOUT ME (GAVIN C. NEWSOM), AMERICA’S FAVORITE GOVERNOR!!! TONIGHT THEIR ENTIRE PRIMETIME LINEUP WAS ABOUT ME! JESSE WATTERS KEPT CALLING ME “DADDY” (VERY WEIRD, NOT INTERESTED, BUT THANK YOU!). SEAN HANNITY (VERY NICE GUY) NEARLY CRIED BECAUSE I… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 21, 2025

L'équipe Newsom a atteint son objectif depuis longtemps : l'attention est désormais assurée pour ses posts. Et la partie adverse prend un coup de vieux. Le 21 août, le compte Newsom annonce: «Le directeur des contenus numériques de la Maison Blanche a démissionné aujourd'hui. Quelque chose s'est-il passé?».

Trump réagit aux posts de Newsom

Le 20 août, Donald Trump s’est lui aussi exprimé pour la première fois sur l’affaire. Sur Truth Social, il affirme que le gouverneur californien affiche de «mauvais sondages» — et en profite pour l’affubler d’un surnom insultant: « Gevin Newscum » (scum signifiant «écume de la société» en anglais). Une attaque dans la droite ligne de ses habitudes sur les réseaux.

«Il est vu comme l'homme qui a détruit ce qui était autrefois un grand Etat, la Californie. Nous allons sauver la Californie !!! Président DJT», poursuit le texte. L'équipe de Newsom a répondu de manière glaciale avec trois emojis glacés. Enfin, un autre post de Trump a été pris pour cible : «Trump m'imite ! CGN», peut-on lire dans la tirade présidentielle contre la chaîne MSNBC.

TRUMP IS IMITATING ME! — GCN https://t.co/YC1LpXK2qF — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 21, 2025

Pour une fois, c'est un démocrate qui devient viral et qui enfonce le clou. Cela incite certains utilisateurs à poster eux-mêmes en conséquence et à créer des images. Reste à savoir où tout cela va mener.

LOW ENERGY DONALD TRUMP IS TOTALLY CLUELESS!!! HE STANDS NO CHANCE AGAINST AMERICA’S FAVORITE GOVERNOR 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/mJEgXO7Q2s — Marco Foster (@MarcoFoster_) August 18, 2025

THANK YOU MR. GOVERNOR GOD HAS SENT YOU TO STOP THE STEAL AND SAVE US FROM THE CORRUPT DEEP STATE RUN BY DONALD TRUMP 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Ev700HoA8I — Marco Foster (@MarcoFoster_) August 17, 2025

