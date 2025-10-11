  1. Clients Privés
Blasés «Ni chaud, ni froid» : à Pékin, les propos de Trump ne font plus réagir

Basile Mermoud

11.10.2025

Un Donald Trump jugé «capricieux» et «pas fiable»: les Pékinois interrogés samedi confiaient avec le sourire leur indifférence face aux nouvelles déclarations du président américain, qui menace de relancer son offensive commerciale contre la Chine.

La population chinoise juge Trump incohérent et ne prend plus ses menaces au sérieux (archives).
La population chinoise juge Trump incohérent et ne prend plus ses menaces au sérieux (archives).
Getty Images via AFP

Agence France-Presse

11.10.2025, 12:07

Le milliardaire républicain a annoncé la veille, sans susciter pour l'heure de réaction officielle de Pékin, que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100% à partir du 1er novembre «ou avant».

Donald Trump a présenté cette mesure comme des représailles face aux nouvelles restrictions chinoises dans le secteur stratégique des terres rares, des matériaux indispensables à de nombreuses industries comme l'automobile, l'armement ou les technologies.

Economie. La Bourse suisse chute à la clôture après les menaces de Trump

EconomieLa Bourse suisse chute à la clôture après les menaces de Trump

«Quand j'ai vu cette info (sur Trump), ça m'a fait ni chaud ni froid», déclare devant un grand centre commercial pékinois Liu Ming, 48 ans, employé d'une société de logiciels pour le secteur du fitness.

«Il prend souvent des mesures enfantines, capricieuses vis-à-vis de la Chine. On est tellement habitués qu'on a développé une certaine indifférence», sourit-il. «Pour beaucoup de Chinois, toutes ses déclarations, franchement c'est devenue une sorte de blague.»

«Sieste»

Comme les autres personnes interrogées dans les rues de Pékin samedi, il juge Donald Trump très inconstant. «Du point de vue chinois, il n'inspire pas grande confiance pour un dirigeant. D'ailleurs, en chinois, je trouve que son nom ("Telangpu") ressemble un peu à "Tebukaopu» ("super pas fiable")", souligne M. Liu.

«Forcé de contre-attaquer». Trump estime que la Chine devient «très hostile» et brandit une hausse des «tariffs»

«Forcé de contre-attaquer»Trump estime que la Chine devient «très hostile» et brandit une hausse des «tariffs»

«Il dit un truc aujourd'hui, mais peut-être qu'après une sieste il changera encore d'avis», plaisante Irene Wang, la trentaine, qui travaille dans l'assurance. «A son âge (79 ans), il devrait être un peu plus posé!» Elle juge que les mesures envisagées par Donald Trump pourraient se retourner contre lui.

«Pour les Américains, ça risque d'avoir des effets» car des droits de douane sur les produits chinois risquent d'entraîner une hausse du coût des marchandises vendues aux Etats-Unis, souligne Irene Wang. Quant aux répercussions en Chine, «on ne peut pas complètement ignorer ce genre d'infos» mais «on va attendre de voir comment les choses évoluent», souligne-t-elle.

«Pas grand-chose»

Les Chinois interrogés s'attendent à un impact mesuré sur leur économie. «Le secteur de l'import-export, notamment les entreprises, sera forcément touché à un certain niveau» si Trump met à exécution ses menaces, estime Jessica Yu, 40 ans, qui habite à Pékin.

Mais «pour les gens ordinaires en Chine, dans l'immédiat, je pense que ça ne changera pas grand-chose à leur vie quotidienne», note-t-elle. Elle dit toutefois déplorer les tensions bilatérales.

Politique. Ignazio Cassis accueille son homologue chinois au Tessin

PolitiqueIgnazio Cassis accueille son homologue chinois au Tessin

«On espère que les deux pays fassent la paix, parce que c'est ce qui permet à l'économie d'avancer (...) Et quand l'économie tourne, on peut gagner notre vie, consommer, et tout le reste fonctionne. C'est ce qui compte vraiment, non?», affirme-t-elle.

Amusée, sa collègue Lisa Liu, la trentaine, voit toutefois du bon dans les déclarations et coups d'éclat du président américain: «Il nous donne beaucoup de sujets de conversation à table ou entre amis», sourit-elle.

