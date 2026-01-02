Le président vénézuélien Nicolas Maduro a indiqué jeudi à la télévision publique être «prêt» à négocier avec les Etats-Unis de Donald Trump, que ce soit au sujet de «lutte anti-drogue», de «pétrole» ou d'«accords» économiques.

«Aux Etats-Unis, ils doivent savoir que, s'ils veulent des accords intégraux de développement économique, ici au Venezuela aussi! Et je l'ai dit mille et une fois», a insisté M. Maduro. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Aux Etats-Unis, ils doivent savoir que, s'ils veulent des accords intégraux de développement économique, ici au Venezuela aussi! Et je l'ai dit mille et une fois», a insisté M. Maduro. Washington «le sait, parce que nous l'avons dit à nombre de ses porte-parole: si les Etats-Unis veulent discuter sérieusement d'un accord de lutte contre le narcotrafic, nous sommes prêts; s'ils veulent du pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt pour des investissements américains, comme avec (le groupe pétrolier américain) Chevron, quand ils le veulent, où ils le veulent et comme ils le veulent», a-t-il déclaré.

Il est également revenu sur la coopération récente entre les deux pays au sujet de l'expulsion de migrants vénézuéliens vers leur pays, un thème prioritaire pour l'administration américaine de Donald Trump.

Soulignant qu'ils étaient «parvenus à un accord» sur la question des migrants, le président vénézuélien a déclaré qu'"il y a trois semaines, les autorités du gouvernement des États-Unis ont renoncé à continuer d'envoyer des migrants au Venezuela».

Au journaliste espagnol Ignacio Ramonet, à qui il accorde tous les ans une interview diffusée par la chaîne publique VTV, M. Maduro a également indiqué qu'il n'avait pas eu de deuxième conversation téléphonique (après une en novembre) avec le président Trump.

Par ailleurs, Donald Trump a affirmé lundi que les Etats-Unis avaient détruit une zone de mise à quai utilisée par des bateaux accusés de participer au trafic de stupéfiants au Venezuela, ce qui serait la première attaque terrestre américaine sur le sol vénézuélien. Nicolas Maduro a évité jeudi de confirmer ou de démentir cette attaque.