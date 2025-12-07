  1. Clients Privés
Criminalité Nigeria : 100 écoliers kidnappés ont été libérés

ATS

7.12.2025 - 23:25

Cent élèves d'une école catholique de l'ouest du Nigeria, enlevés le 21 novembre par des hommes armés non identifiés, ont été libérés, ont annoncé dimanche une source onusienne et la présidence nigériane. Ils n'ont pas précisé les circonstances de ces libérations.

Les parents des écoliers enlevés à l'école catholique St. Mary, photographiés le 28 novembre dernier, s'apprêtent à retrouver 100 de leurs enfants.
Les parents des écoliers enlevés à l'école catholique St. Mary, photographiés le 28 novembre dernier, s'apprêtent à retrouver 100 de leurs enfants.
ATS

Keystone-SDA

07.12.2025, 23:25

08.12.2025, 06:57

Les élèves libérés de l'école catholique Saint Mary, à Papiri, dans l'Etat du Niger, «vont être remis demain» lundi à des responsables du gouvernement local, a indiqué la source onusienne, précisant que les élèves étaient arrivés à Abuja. Cette libération a été confirmée à l'AFP par le porte-parole de la présidence nigériane Sunday Dare.

Au total, 303 élèves et 12 enseignants avaient été emmenés de force du pensionnat Saint Mary, l'un des plus importants kidnappings de masse au Nigeria, pays ravagé par le phénomène. Une cinquantaine d'entre eux avait pu peu après échapper à leurs ravisseurs.

Nigeria. L'ONU veut des investigations indépendantes sur les rapts

NigeriaL'ONU veut des investigations indépendantes sur les rapts

On est sans nouvelle des quelque 165 personnes toujours présumées otages. «On a prié et attendu leur retour, si c'est vrai alors c'est une nouvelle réconfortante», a réagi Daniel Atori, porte-parole de l'évêque Bulus Yohanna du diocèse de Kontagora dont dépend l'école.

«Toutefois, on ne nous a pas informés officiellement et n'avons reçu aucune notification du gouvernement fédéral», a-t-il ajouté. Les enlèvements de masse sont fréquents au Nigeria, la plupart perpétrés par des gangs criminels, appelés «bandits», en quête de rançons.

Secteur «structuré et lucratif»

L'un des premiers enlèvements de masse ayant attiré l'attention internationale remonte à 2014 quand les djihadistes de Boko Haram avaient enlevé quelque 300 écolières d'un pensionnat de Chibok, localité de l'Etat de Borno (nord-est). Une décennie plus tard, environ 90 d'entre elles manquent toujours à l'appel.

Et le phénomène des enlèvements en vue d'obtenir une rançon s'est «mué en un secteur structuré à but lucratif» qui a généré environ 1,66 million de dollars entre juillet 2024 et juin 2025, estime un rapport du cabinet de consultants SBM Intelligence, basé à Lagos.

Nigeria. 50 des quelque 300 élèves enlevés se sont échappés

Nigeria50 des quelque 300 élèves enlevés se sont échappés

Le mois de novembre a connu une vague importante de kidnappings au cours de laquelle plus de 400 Nigérians – des écolières musulmanes, des fidèles d'une Eglise évangélique, des agriculteurs, une mariée et ses demoiselles d'honneur... – ont été enlevés en 15 jours, ébranlant profondément la nation.

Pays le plus peuplé d'Afrique, fort de 230 millions d'habitants, le Nigeria est presque également divisé entre un nord majoritairement musulman et un sud principalement chrétien et est confronté à une situation sécuritaire très dégradée.

A une insurrection djihadiste active depuis 2009 dans le nord-est du pays, sont venues s'ajouter ces dernières années dans le nord-ouest et le centre les attaques, pillages et enlèvements perpétrés par des bandits, aux mobiles plus financiers qu'idéologiques.

Nigeria. 227 élèves et enseignants kidnappés dans une école catholique

Nigeria227 élèves et enseignants kidnappés dans une école catholique

Cette vague d'enlèvements de masse est aussi intervenue sur fond de déclarations de Donald Trump sur une prétendue persécution ciblée des chrétiens du Nigeria par des «terroristes islamistes», un phénomène que démentent Abuja et des experts indépendants. Les attaques au Nigeria visent et tuent aussi bien chrétiens que musulmans, souvent sans distinction.

Le président américain, qui a menacé d'y intervenir militairement, a inscrit le Nigeria sur la liste des «Pays particulièrement préoccupants» (CPC) en termes de liberté religieuse, invoquant «une menace existentielle» sur les chrétiens du Nigeria.

