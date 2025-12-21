Les autorités nigérianes ont obtenu la libération de 130 élèves enlevés en novembre par des hommes armés dans une école catholique dans le centre-nord du pays, a annoncé dimanche un porte-parole de la présidence.

Another 130 Abducted Niger State Pupils Released, None Left In Captivity. pic.twitter.com/rnJty2uSHS — Sunday Dare,CON (@SundayDareSD) December 21, 2025

Agence France-Presse Basile Mermoud

Une centaine d'élèves, kidnappés en novembre, avaient déjà été libérés début décembre. «130 autres élèves enlevés dans l'Etat du Niger ont été libérés, plus aucun n'est en captivité», a déclaré Sunday Dare dans un message publié sur X, accompagné d'une photo d'enfants souriants.