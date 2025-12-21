  1. Clients Privés
«Plus aucun n'est en captivité» Nigeria : 130 élèves kidnappés en novembre ont été libérés

Basile Mermoud

21.12.2025

Les autorités nigérianes ont obtenu la libération de 130 élèves enlevés en novembre par des hommes armés dans une école catholique dans le centre-nord du pays, a annoncé dimanche un porte-parole de la présidence.

Agence France-Presse

21.12.2025, 20:05

21.12.2025, 20:12

Une centaine d'élèves, kidnappés en novembre, avaient déjà été libérés début décembre. «130 autres élèves enlevés dans l'Etat du Niger ont été libérés, plus aucun n'est en captivité», a déclaré Sunday Dare dans un message publié sur X, accompagné d'une photo d'enfants souriants.

Criminalité. Nigeria : 100 écoliers kidnappés ont été libérés

CriminalitéNigeria : 100 écoliers kidnappés ont été libérés

