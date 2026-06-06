La police nigériane a annoncé samedi la mise en œuvre de mesures sanitaires dans l'État de Borno, dans le nord-est du pays, où une épidémie de choléra a fait des dizaines de morts.

Le choléra se transmet par l'eau et les aliments contaminés par des bactéries et peut provoquer déshydratation et diarrhée (archives). imago images/ZUMA Wire

Angelica Zermatten

Ces dernières semaines, au moins 39 personnes sont décédées des suites de cette maladie transmise par l'eau dans l'État de Borno, et au moins 4204 personnes ont été infectées, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires locales. L'épidémie est concentrée dans la capitale de l’État, Maiduguri, et dans le district de Jere qui l'entoure, selon les autorités.

Le chef de la police de l’État «a ordonné la pleine mise en œuvre de l'exercice mensuel d'assainissement de l'environnement», a déclaré le commandement de la police de Borno dans un communiqué publié vendredi soir.

«Les résidents sont donc invités à participer activement à cet exercice en nettoyant leurs maisons, leurs locaux commerciaux, leurs canaux de drainage et les alentours», ajoute le communiqué. «Pour garantir le respect des consignes, du personnel de police et d'autres acteurs concernés seront déployés à des endroits stratégiques dans tout l'État pendant la période d'assainissement».

Parallèlement, le gouvernement du Borno a mis en place des centres de traitement dédiés. Le choléra se transmet par l'eau et les aliments contaminés par des bactéries et peut provoquer déshydratation et diarrhée.

Le traitement moderne des eaux usées a quasiment éradiqué la maladie dans la plupart des pays riches. Cependant, les conflits et la pauvreté dans l’État de Borno, épicentre d’une insurrection djihadiste de longue date, constituent des facteurs majeurs de risque de résurgence.