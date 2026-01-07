  1. Clients Privés
Argentine Incendies en Patagonie : 3000 touristes évacués

ATS

7.1.2026 - 20:35

Au moins 3000 touristes ont été évacués dans le sud de l'Argentine à cause des multiples incendies qui ravagent des milliers d'hectares en Patagonie, les pires incendies de forêt dans la région depuis trois décennies.

Mercredi, au moins 2000 hectares avait brûlé, a indiqué le gouvernement provincial dans un communiqué.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.01.2026, 20:35

«Nous avons évacué plus de 3.000 touristes» de la station balnéaire de Puerto Patriada, au nord du lac Epuyén, a déclaré mercredi le gouverneur de la province de Chubut, Ignacio Torres.

La nationalité des touristes évacués n'était pas connue dans l'immédiat. «Les misérables qui ont allumé le feu finiront en prison», a-t-il ajouté, dénonçant un départ de feu criminel.

Près de ce village andin d'environ 50 habitants permanents, le feu qui s'est déclaré lundi s'est propagé en quelques heures à la faveur de conditions climatiques extrêmes, un vent alimentant le foyer sur une végétation extrêmement sèche. Mercredi, au moins 2000 hectares avait brûlé, a indiqué le gouvernement provincial dans un communiqué.

Récompense

Le feu «a été déclenché à l'aide d'un accélérateur ou d'essence, ce qui permet de conclure à l'intentionnalité», a déclaré le procureur local, Carlos Diaz Mayer.

Le gouverneur a promis 50 millions de pesos (environ 26'000 francs) de récompense pour toute information pouvant conduire à l'arrestation des auteurs présumés.

Des incendies ravagent également d'autres provinces de Patagonie, Neuquén, Santa Cruz et Rio Negro, ainsi que dans le sud de Buenos Aires, selon l'Agence fédérale des situations d'urgence. Six avions bombardiers d'eau et des dizaines d'hélicoptères ont été mobilisés pour les centaines de pompiers engagés contre les feux.

L'état de sécheresse de la végétation et les températures élevées en ce début d'été austral, combinées à des vents violents, ont poussé le Service national de gestion des incendies à décréter, de mardi à vendredi, une alerte rouge risque incendie dans huit provinces du centre et du sud du pays.

«La superficie brûlée a quadruplé par rapport à la saison précédente et, en raison de leur ampleur et de leur impact considérables, ces incendies sont les pires dans la région depuis trois décennies», a déclaré à l'AFP Hernán Giardini, coordinateur du programme Forêts de Greenpeace Argentine. Entre janvier et février 2025, 32'000 hectares avaient brulé en Patagonie argentine.

