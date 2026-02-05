Les 89 derniers chrétiens enlevés lors de l'attaque de trois églises par des gangs criminels dans le nord du Nigeria, ont été libérés dans un contexte de recrudescence des enlèvements de masse dans le pays.

Les enlèvements de masse sont fréquents au Nigeria, la plupart étant perpétrés par des gangs criminels (images d’archives) AFP

Keystone-SDA ATS

Les circonstances de leur libération n'ont toutefois pas été dévoilées. Le paiement de rançons est illégal dans ce pays, mais le gouvernement est soupçonné d'y avoir régulièrement recours.

Les personnes libérées parmi lesquelles se trouvaient également des enfants ont été escortées par des forces de sécurité après être arrivées en bus à Kaduna. Elles ont ensuite été reçues par le gouverneur local, Uba Sani.

Il a indiqué que «183» personnes avaient été initialement enlevées lors de cette attaque, «11» ont pu s'échapper, «83 sont rentrées il y a trois jours, et 89 ont été secourues seulement hier, ou tôt ce matin».

Cet enlèvement a eu lieu le 18 janvier en pleine messe dominicale, dans le village de Kurmin Wali, situé dans le district à majorité chrétienne de Kajuru dans l'Etat de Kaduna.

«Je tiens à remercier et à exprimer ma gratitude au président Bola Ahmed Tinubu, qui nous accompagne depuis le premier jour et travaille en étroite collaboration avec moi. Il m'a appelé plus de 45 fois depuis que cet incident s'est produit», a déclaré le gouverneur de Kaduna.

Il a aussi adressé ses remerciements au conseiller à la sécurité nationale Nuhu Ribadu et aux forces de sécurité locales et nationales.

«Industrie structurée»

Les enlèvements de masse sont fréquents au Nigeria, la plupart étant perpétrés par des gangs criminels, désignés localement sous le terme de «bandits», qui agissent sans revendication idéologique et réclament des rançons.

Les kidnappings sont devenus «une industrie structurée et lucrative» qui a rapporté quelque 1,66 million de dollars entre juillet 2024 et juin 2025, selon un rapport de SBM Intelligence, un cabinet de conseil basé à Lagos.

Ce kidnapping est intervenu après une série d'enlèvements de masse fin 2025 qui a attiré l'attention sur la situation sécuritaire locale, alarmante.

L'un des derniers enlèvements de masse au Nigeria a eu lieu fin novembre, dans l'Etat de Niger, à l'école catholique Saint-Mary, où des hommes armés avaient kidnappé plus de 300 élèves et 12 professeurs – qui ont depuis tous été libérés – dans cet établissement situé dans l'ouest du pays.

En réaction, le président nigérian a déclaré l'état d'urgence et lancé le recrutement de militaires et de policiers pour lutter contre l'insécurité qui mine le pays. Des dizaines d'écoles ont depuis fermé leurs portes dans le nord du pays face à la situation.

Violences multiples

Ces derniers mois, les Etats-Unis ont critiqué l'incapacité du Nigeria à endiguer les violences. Le président américain Donald Trump a dénoncé une prétendue «persécution» des chrétiens – un argument longtemps utilisé par la droite religieuse américaine – alors que les tueries des groupes jihadistes et des bandes criminelles touchent chrétiens et musulmans sans discrimination dans le pays.

Ces accusations américaines sont fermement rejetées par le gouvernement nigérian et la plupart des experts. Les Etats-Unis ont lancé des frappes aériennes surprises le jour de Noël dans l'Etat de Sokoto, indiquant avoir visé des jihadistes liés au groupe Etat islamique.

Abuja a déclaré avoir approuvé et coordonné ces frappes avec Washington. Les forces de sécurité nigériane qui luttent contre les les «bandits» dans le nord-ouest et du centre-nord du Nigeria, sont également confrontées à une insurrection jihadiste dans le nord-est depuis 2009.

Boko Haram et l'Etat islamique ont fait de plus de 40'000 morts et 2 millions de déplacés, selon les chiffres des Nations unies. Bien que la violence jihadiste ait diminué depuis dix ans, elle s'est propagée aux pays voisins, le Niger, le Tchad et le Cameroun.