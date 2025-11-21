  1. Clients Privés
Polémique en France «Nos enfants n'iront pas combattre et mourir en Ukraine»

Gregoire Galley

21.11.2025

«Nos enfants n'iront pas combattre et mourir en Ukraine», a promis vendredi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, après la polémique suscitée par le chef d'état-major des Armées pour qui la France devrait «accepter de perdre ses enfants».

Maud Bregeon a rappelé que la France avait «une armée de métier».
Maud Bregeon a rappelé que la France avait «une armée de métier».
IMAGO/IP3press

Agence France-Presse

21.11.2025, 10:09

«On va être très clair: nos enfants, au sens où on l'entend, ne vont pas aller combattre et mourir en Ukraine», a déclaré Maud Bregeon sur TF1, rappelant que la France avait «une armée de métier».

«Le chef d'état-major des armées parlait de tous ces soldats qui, et il le dit un petit peu avant cette séquence, sont déployés partout dans le monde et ont entre 18 et 27 ans», a-t-elle ajouté. «On ne peut pas ignorer qu'un certain nombre de ces soldats sont tombés en opérations extérieures».

Mardi, devant le congrès des maires de France, le général Mandon a jugé nécessaire que le pays restaure sa «force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est» et soit prêt à «accepter de perdre ses enfants».

«Accepter de perdre ses enfants». France: le chef d'état-major des Armées choque le pays

«Accepter de perdre ses enfants»France: le chef d'état-major des Armées choque le pays

La classe politique a immédiatement réagi, comme Jean-Luc Mélenchon (LFI) «en désaccord total» ou Louis Aliot (RN) pour qui «il faut être prêt à mourir pour son pays», mais dans une guerre «juste» ou qui engage «la survie de la nation».

«Le principal risque, ce serait de ne pas voir ce qui se passe et de ne pas voir les dangers qu'on encourt», a insisté Maud Bregeon. Interrogée sur la création d'un service militaire volontaire, elle a précisé qu'"une réflexion est en cours" pour «adapter» le service national universel (SNU). «Mais nous n'en sommes pas là», a-t-elle conclu.

Guerre en Ukraine. Plan de paix américain : Donetsk et Lougansk passeraient en mains russes

Guerre en UkrainePlan de paix américain : Donetsk et Lougansk passeraient en mains russes

