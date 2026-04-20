Le président argentin Javier Milei, en visite à Jérusalem, a estimé dimanche que la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran était «la bonne chose à faire».

Javier Milei a estimé dimanche que la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran était «la bonne chose à faire». ats

Keystone-SDA ATS

«Nous avons exprimé notre soutien ferme aux Etats-Unis et Israël dans leur guerre contre le terrorisme et contre le régime iranien, non seulement parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que nos pays sont des frères dans la souffrance», a déclaré le chef d'Etat, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril avec Téhéran.

«L'Argentine a été victime d'attaques terroristes lâches» au début des années 1990, «toutes deux orchestrées par la République islamique d'Iran», a-t-il ajouté, dans un communiqué conjoint avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

La justice argentine attribue à l'Iran la planification de l'attentat contre l'Association mutuelle israélite argentine (AMIA) en 1994 et tient le mouvement pro-iranien Hezbollah pour responsable de l'attaque contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en 1992. Les auteurs de ces deux attentats restent impunis.

«Clarté morale»

Le Premier ministre israélien a salué de son côté la «clarté morale» du président argentin, qui se tient aux côtés d'Israël, «du peuple juif» et s'oppose aux «calomnies antisémites».

Javier Milei a par ailleurs redit sa volonté de transférer l'ambassade argentine à Jérusalem, à l'image de ce qu'avait fait le président américain Donald Trump sous son premier mandat en 2018, estimant qu'il s'agissait d'une mesure «nécessaire, mais surtout juste».

Le statut de Jérusalem est l'une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien et la quasi-totalité des pays entretenant une présence diplomatique formelle auprès des autorités israéliennes ont leur ambassade à Tel-Aviv.