La ministre espagnole de la Défense Margarita Robles s'est adressée à la population de son pays en l'appelant à se réveiller. Face aux menaces du président russe Vladimir Poutine, elle met en garde contre l'utilisation d'armes nucléaires.

La ministre espagnole de la Défense Margarita Robles a lancé un appel au réveil à la population de son pays face aux menaces du président russe Vladimir Poutine d'utiliser des armes nucléaires.

«La menace est réelle et absolue. Je pense que les déclarations de Poutine de ces dernières semaines ont fait comprendre qu'il pourrait être prêt à tout moment à utiliser également des armes nucléaires», a déclaré Robles dans une interview publiée dimanche dans le journal espagnol «La Vanguardia».

«Nous ne sommes pas suffisamment conscients du risque »

«Nous devons être tout à fait conscients que nos valeurs démocratiques et la paix en Europe sont en danger», a-t-elle déclaré. Selon elle, Poutine peut rapidement passer des paroles aux actes, comme il l'a fait en Ukraine.

«Je pense qu'en Espagne, nous ne sommes pas toujours suffisamment conscients du risque que nous courons, (...) alors qu'il y a des personnes qui, comme Poutine, font de véritables massacres dans un pays comme l'Ukraine», a déclaré la socialiste, en poste depuis plus de cinq ans.

L'Ukraine traverse actuellement une période très difficile. L'Espagne continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider le pays, a déclaré Robles. «Soutenir l'Ukraine ne signifie pas seulement défendre son intégrité territoriale, mais quelque chose de bien plus important, à savoir la paix et les valeurs qui caractérisent la coexistence démocratique en Europe et qui sont très clairement menacées par Poutine», a déclaré la ministre.

«Effacement de la civilisation»

Poutine a évoqué à plusieurs reprises l'armement nucléaire de son pays. Lors de son discours sur l'état de la nation le 29 février, il a de nouveau souligné la force de frappe des armes de la puissance nucléaire. Dans ses menaces, l'Occident ne doit jamais oublier que la Russie dispose elle aussi d'armes qui peuvent atteindre des cibles sur son territoire, a-t-il déclaré.

Une escalade dans le conflit et l'utilisation d'armes nucléaires pourraient conduire à «l'extinction de la civilisation», a-t-il déclaré. Il ne s'agit pas d'un «film d'animation».