«Notre avenir ne s'achète pas» : le Groenland indigné par une tentative d’ingérence américaine

Le Premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen a critiqué jeudi les démarches d'un Américain non identifié qui aurait offert 200.000 dollars à des Groenlandais pour qu'ils signent une pétition en faveur du rattachement de ce territoire autonome danois aux Etats-Unis.

«C'est non seulement profondément inquiétant. C'est indécent», s'est indigné le Premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen sur Facebook. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Un étranger offre de l'argent pour une signature visant à annexer le Groenland à un autre pays. C'est non seulement profondément inquiétant. C'est indécent», s'est indigné M. Nielsen sur Facebook.

La chaîne de télévision groenlandaise KNR a rapporté jeudi qu'un «Américain mystérieux», qui s'est présenté sous le nom de «Cliff», avait proposé à un chauffeur de taxi à Nuuk, la capitale du Groenland, 200.000 dollars pour signer la pétition.

Le chauffeur de taxi, Danny Brandt, a déclaré à la chaîne qu'il avait refusé cette offre. M. Brandt a raconté cet épisode sur les réseaux sociaux, et dans les commentaires, un internaute a indiqué s'être lui aussi vu proposer de l'argent pour signer la pétition.

Le chauffeur de taxi a rapporté l'incident à la police. La police groenlandaise a déclaré à l'AFP avoir «reçu des rapports dont on ne peut pas exclure qu'ils soient liés à la situation politique actuelle».

Elle n'a pas précisé le nombre d'informations reçues, ni leur contenu. «Nous sommes une société démocratique. Notre avenir ne se négocie pas dans un taxi. Et il ne s'achète pas avec de l'argent», a souligné le Premier ministre.

Le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que les Etats-Unis devaient annexer le territoire autonome danois pour assurer leur sécurité nationale.

En janvier, M. Trump a fait marche arrière après plusieurs semaines de rhétorique agressive, et annoncé avoir conclu un accord-cadre sur le Groenland avec le secrétaire général de l'Otan, mais les contours de cet accord restent flous. Le Danemark et le Groenland sont en pourparlers avec Washington sur l'avenir de l'île arctique.