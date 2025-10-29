  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Réseaux sociaux «Notre bêtise est là» - Emmanuel Macron tire la sonnette d’alarme

Gregoire Galley

29.10.2025

Le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi à un «agenda beaucoup plus puissant de protection et de régulation en Europe» face aux ingérences étrangères via les réseaux sociaux et aux dérives en matière d'information sur les plateformes.

Agence France-Presse

29.10.2025, 20:14

29.10.2025, 20:23

«Notre bêtise est là. Ce sont des plateformes qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée», a-t-il lancé devant le Forum de la Paix à Paris, une succession de débats consacrés à la gouvernance mondiale.

«Mais surtout, ils sont mus par un processus qui est de créer l'excitation maximale, qui créera le maximum de trafic pour maximiser leurs pages de pub et donc, tout l'ordre de mérite qui fondait nos démocraties, un rapport à l'argumentation, la vérité, est complètement mis en l'air», a-t-il estimé.

«On a fait n'importe quoi, on a totalement tort d'aller s'informer là-dessus» et donc «on doit reprendre le contrôle de notre vie démocratique et informationnelle en régulant», a insisté M. Macron.

«Lumières noires»

Sur le réseau social «X, si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisés», a affirmé le chef de l'Etat.

Aujourd'hui, «les plus gros acheteurs de faux comptes, ce sont les Russes (...) pour venir déstabiliser les démocraties européennes», a-t-il encore affirmé. «On est dans l'ingérence sous stéroïdes».

Dans ce contexte, «on va porter un agenda beaucoup plus puissant de protection et de régulation en Europe», a indiqué M. Macron. Mais cet agenda est compatible avec «l'innovation», avec des «acteurs d'intérêt public» qui offrent des «infrastructures libres», a-t-il ajouté.

«Je crois très profondément dans l'innovation, mais je ne crois pas une seule seconde dans l'innovation qui est au service des lumières noires», a-t-il insisté.

Les plus lus

Une touriste se réveille dans un paradis de vacances et voit l’horreur !
Suivez le derby Lausanne - Servette en direct
Remous en France : pour Sébastien Lecornu, il ne faut pas «toucher à la vache»
«Les Etats-Unis envoient un signal très clair» - Trump veut imposer sa loi
Yvon Mvogo répond aux critiques par une perf XXL contre le PSG
Un agriculteur tue son voisin et se jette sous le train