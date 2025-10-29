Le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi à un «agenda beaucoup plus puissant de protection et de régulation en Europe» face aux ingérences étrangères via les réseaux sociaux et aux dérives en matière d'information sur les plateformes.

«Notre bêtise est là. Ce sont des plateformes qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée», a-t-il lancé devant le Forum de la Paix à Paris, une succession de débats consacrés à la gouvernance mondiale.

«Mais surtout, ils sont mus par un processus qui est de créer l'excitation maximale, qui créera le maximum de trafic pour maximiser leurs pages de pub et donc, tout l'ordre de mérite qui fondait nos démocraties, un rapport à l'argumentation, la vérité, est complètement mis en l'air», a-t-il estimé.

«On a fait n'importe quoi, on a totalement tort d'aller s'informer là-dessus» et donc «on doit reprendre le contrôle de notre vie démocratique et informationnelle en régulant», a insisté M. Macron.

«Lumières noires»

Sur le réseau social «X, si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisés», a affirmé le chef de l'Etat.

Aujourd'hui, «les plus gros acheteurs de faux comptes, ce sont les Russes (...) pour venir déstabiliser les démocraties européennes», a-t-il encore affirmé. «On est dans l'ingérence sous stéroïdes».

Dans ce contexte, «on va porter un agenda beaucoup plus puissant de protection et de régulation en Europe», a indiqué M. Macron. Mais cet agenda est compatible avec «l'innovation», avec des «acteurs d'intérêt public» qui offrent des «infrastructures libres», a-t-il ajouté.

«Je crois très profondément dans l'innovation, mais je ne crois pas une seule seconde dans l'innovation qui est au service des lumières noires», a-t-il insisté.