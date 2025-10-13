  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Libération des otages «Notre combat n'est pas terminé», dit le Forum des familles

ATS

13.10.2025 - 09:06

Le Forum des familles d'otages israéliens s'est réjoui de la libération lundi dans la matinée de sept otages à Gaza. Il a toutefois affirmé que son combat ne serait «pas terminé» tant que tous les otages et dépouilles d'otages ne seraient pas revenus en Israël.

Des Israéliens se rassemblent pour accueillir les otages sur le point d’arriver après leur libération par le Hamas de la bande de Gaza, devant la base militaire Reim, près de la frontière avec Gaza dans le sud d’Israël, le 13 octobre 2025.
Des Israéliens se rassemblent pour accueillir les otages sur le point d’arriver après leur libération par le Hamas de la bande de Gaza, devant la base militaire Reim, près de la frontière avec Gaza dans le sud d’Israël, le 13 octobre 2025.
AFP

Keystone-SDA

13.10.2025, 09:06

«Après 738 jours d'angoisse en captivité, Omri Miran, Matan Angrest, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel et Eitan Mor nous reviennent pour embrasser leurs familles qui ont oeuvré sans relâche pour leur libération, leurs amis et une nation entière qui a cru et s'est battue pour ce jour», indique le Forum, principale organisation de proches des captifs dans un communiqué.

Accord de paix. Gaza : le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge

Accord de paixGaza : le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge

«Notre combat n'est pas terminé. Il ne s'arrêtera que lorsque le dernier otage sera retrouvé et rendu en vue d'être enterré dignement. C'est notre devoir moral. Ce n'est qu'alors que le peuple d'Israël sera au complet», ajoute le texte.

Les plus lus

«C'est rarissime...» - Un célèbre pilote français met aux enchères une de ses Ferrari
Valais : 28 victimes de traite d’êtres humains identifiées
Le Hamas a remis au CICR les treize derniers otages israéliens vivants
Cet Autrichien bouleverse le marché suisse de la téléphonie mobile
Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Katy Perry et Justin Trudeau s'embrassent sur un yacht