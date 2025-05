"C'est (...) un message clair au président français et à ses amis: ils reconnaîtront un Etat palestinien sur le papier, et nous construirons ici l'Etat juif israélien sur le terrain", a affirmé Israel Katz: "Le papier sera jeté à la poubelle de l'histoire et l'Etat d'Israël prospérera et fleurira."

ATS