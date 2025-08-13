  1. Clients Privés
Intelligence artificielle «Nous allons immédiatement engager une action en justice»: Musk s’en prend à Apple

Basile Mermoud

13.8.2025

Elon Musk a accusé mardi Apple de favoriser OpenAI et son assistant d'intelligence artificielle (IA) ChatGPT sur l'App Store, sa plateforme de téléchargement d'applications, et a menacé la firme californienne de poursuites en justice.

L'App Store permet de télécharger des applications sur les iPhones et autres appareils de la marque à la pomme. Cette plateforme est cruciale pour les éditeurs qui espèrent être choisis par les consommateurs (archive).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

13.08.2025, 07:15

«Apple agit de manière à rendre impossible pour toute entreprise d'IA autre qu'OpenAI d'atteindre la première place sur l'App Store, ce qui constitue une violation manifeste des règles de concurrence», a déclaré le milliardaire sur son réseau social X. xAI, sa société d'IA qui a développé l'assistant IA Grok, «va immédiatement engager une action en justice», a-t-il ajouté.

L'App Store permet de télécharger des applications sur les iPhones et autres appareils de la marque à la pomme. Cette plateforme est cruciale pour les éditeurs qui espèrent être choisis par les consommateurs.

AutomobileTesla va proposer à ses actionnaires d'investir dans xAI

Elle met en avant les applications les plus populaires du moment, dans différentes catégories, en fonction notamment des avis, des notes et du nombre de téléchargements. Apple, qui donne peu d'informations sur ses critères, n'a pas immédiatement réagi à une sollicitation de l'AFP.

Sous le message de Musk sur X, des utilisateurs ont ajouté des notes de contexte (le système de lutte contre la désinformation sur le réseau social), citant des articles de presse avec des titres tels que «En janvier 2025, DeepSeek était l'appli numéro 1 toutes catégories sur l'App Store».

DeepSeek est une start-up chinoise d'IA qui s'est fait connaître cette année grâce à la popularité de son assistant IA éponyme. Elon Musk a fait partie de l'équipe de 11 personnes qui a fondé OpenAI en 2015, apportant un financement initial de 45 millions de dollars.

Mais il a quitté l'entreprise en 2018 et ne cesse de l'attaquer depuis le succès phénoménal de ChatGPT fin 2022. Il a entrepris une action en justice contre la star de la Silicon Valley qui aurait selon lui trahi ses valeurs, et a aussi proposé de la racheter.

Apple déjà sous le feu des critiques

Comme les autres géants des technologies, Apple fait face à des poursuites judiciaires de la part des autorités de la concurrence américaines et européennes. Son App Store est notamment au cœur d'une dispute qui dure depuis plusieurs années avec Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite.

Selon Epic et d'autres développeurs, Google et Apple ont un duopole sur le marché des applications mobiles avec leurs systèmes d'exploitation mobile iOS et Android, et abusent de leur position dominante en imposant leurs propres plateformes de téléchargement et de paiement, et en prélevant des commissions importantes sur les dépenses des utilisateurs

«Grok for Government»L’armée américaine adopte la très polémique IA d’Elon Musk

Le spectre de la Chine

La directrice de X démissionneEntre éloge d’Hitler et moqueries contre Erdogan, l’IA d’Elon Musk dérape en grand

Un tribunal américain a estimé fin 2021 qu'Apple ne pouvait plus imposer aux éditeurs d'applications de passer par l'App Store et son système de paiement.

