La communauté «Make America Great Again» a du mal à suivre

Après avoir joué les « princes de la paix » au début de son mandat, Donald Trump durcit le ton sur le plan militaire en cette nouvelle année. Une partie de la communauté Maga (Make America Great Again), qu’il avait séduite en promettant de ne pas déclencher de nouvelles guerres, a du mal à suivre.

Fausses promesses de campagne ? Donald Trump en novembre 2024 à Grand Rapids, Michigan. KEYSTONE

Les États-Unis disposent d’une armée puissante – « et idéalement, nous ne devrions pas avoir à l’utiliser », affirmait Donald Trump. « Pendant quatre ans, nous n’avons pas eu de guerre – à part la victoire contre l’État islamique. »

Le 6 novembre 2024, soir de sa deuxième victoire électorale, il insiste : « Nous n’avons pas eu de guerres. Certains disaient qu’il allait déclencher un conflit. Moi, je ne vais pas commencer une guerre. Je vais mettre fin aux guerres. Ma victoire est aussi une victoire massive pour la démocratie et la paix. »

Maintenir les États-Unis à l’écart des conflits fait partie de ses promesses phares. Lorsqu’il revient à la Maison-Blanche le 6 janvier 2025, il affiche sa volonté de « préserver la paix sur terre ».

2025 : Trump en quête du Nobel

La première année de son mandat est marquée par son souhait affiché de décrocher le prix Nobel de la paix. À plusieurs reprises, le président de 79 ans affirme avoir mis fin à « six, sept, huit, neuf » guerres.

THE PEACE PRESIDENT.

Ses alliés le proposent pour le Nobel, ses collègues républicains le soutiennent. Sa base Maga aussi milite pour qu’il obtienne cette distinction – d’autant plus que Barack Obama l’avait reçue.

Il y a aussi la guerre en Ukraine, que le 47e président promet de régler « en 24 heures ». Mais les mois passent et les avancées restent limitées.

Trump bragged about being a peacemaker: "I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me… nobody else settled wars. Obama got it. He had no idea why." Meanwhile, he just launched a war in Iran with Israel.



[image or embed] — WatchYourRepsSC (@watchyourrepssc.bsky.social) 1. März 2026 um 03:31

En octobre 2025, le prix Nobel est attribué à l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. En janvier 2026, celle-ci dédie symboliquement sa récompense à Trump – alors même que le président américain a ordonné une intervention militaire au Venezuela. Avec la nouvelle année, le ton change à Washington.

2026 : changement de cap

Le virage ne date pas seulement de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro en janvier 2026. Dès juin 2025, l’image du « prince de la paix » commence à se fissurer lorsque les États-Unis soutiennent Israël dans la « guerre des douze jours » contre l’Iran.

À l’époque déjà, des voix républicaines isolationnistes s’inquiètent : les États-Unis devraient rester à l’écart des conflits mondiaux. La destruction du programme nucléaire iranien sert alors d’argument pour justifier l’intervention.

Mais le renversement du pouvoir au Venezuela, puis une nouvelle attaque contre l’Iran, poussent désormais certains représentants du mouvement Maga à bout.

Given that he doesn't care about the consequences of his actions, it seems unlikely he would understand the consequences of a comma.



[image or embed] — Dr. Rebecca Barnes (she/her) (@waterbarnes.bsky.social) 28. Februar 2026 um 18:59

Marjorie Taylor Greene : « Plus de guerres ? Vraiment ? »

La critique la plus virulente vient de Marjorie Taylor Greene. Brouillée avec Trump sur la politique étrangère, elle écrit sur X : « Nous avons dit : plus de guerres, plus de changements de régime. »

À propos des motivations du président, elle dénonce : « C’est toujours un mensonge. Et c’est toujours l’Amérique en dernier. Cette fois, c’est la pire des trahisons, car elle vient de l’homme que nous pensions différent. »

Elle s’interroge : « Une guerre avec l’Iran aide-t-elle les familles américaines ? Non. » Et refuse d’accepter de nouvelles pertes parmi les soldats américains.

We said "No More Foreign Wars, No More Regime Change!" We said it on rally stage after rally stage, speech after speech. Trump, Vance, basically the entire admin campaigned on it and promised to put America FIRST and Make America Great Again.

My generation has been let down,…

My generation has been let down,… pic.twitter.com/P0l90kaZFZ — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 28, 2026

« Trump a trahi notre pays »

Greene n’est pas seule. L’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson qualifie l’attaque contre l’Iran d’« absolument répugnante et maléfique « sur ABC News : » Cela va rebattre les cartes. »

Les influenceurs Maga Keith et Kevin Hodge déclarent : « Libérer le peuple iranien n’est pas la raison pour laquelle nous avons voté Trump. » Ils ajoutent : « Le président Trump a menti à ses électeurs, trahi notre pays et irrémédiablement terni son héritage. »

Le député républicain Thomas Massie écrit sur X : « Je suis contre cette guerre. Ce n’est pas America First. »

L’influenceur conservateur Jack Posobiec rapporte que Charlie Kirk aurait averti Trump : « Les jeunes électeurs ne veulent plus de guerre. » Cette génération serait plus critique envers Israël et plus concentrée sur la politique intérieure.

I am opposed to this War.



This is not "America First."



When Congress reconvenes, I will work with @RepRoKhanna to force a Congressional vote on war with Iran.



The Constitution requires a vote, and your Representative needs to be on record as opposing or supporting this war.

POSOBIEC: Last year, Charlie Kirk told us all that younger generation of Americans are far more interested in domestic policy that pursuing international conflicts and we can't forget that in a midterm year

Une fracture durable ?

Blake Neff, ancien producteur du podcast de Charlie Kirk, écrit sur X : « Charlie était contre un changement de régime en Iran, comme moi. » Mais il espère malgré tout une issue rapide : « Idéalement, ce sera notre dernière guerre au Moyen-Orient. »

Selon lui, de nombreux conservateurs lui écrivent leur colère. Si la guerre est « rapide, simple et décisive », la base pourrait s’en remettre. Dans le cas contraire, les tensions risquent de s’aggraver.

ANNA PAULINA LUNA: It is not the intention of the US government to invade RAMPELL: Did we not just invade? LUNA: Are you seeing boots on the ground there? RAMPELL: We just killed the leader of the country! The president has called it a war LUNA: Strategic strikes are not war JORDAN: Really?



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 2. März 2026 um 02:24

Les médias américains parlent déjà d’un risque d’explosion au sein du mouvement Maga. Vanity Fair titre : « La base de Trump se révolte à cause de la guerre en Iran. » Bloomberg évoque « le plus grand risque du deuxième mandat de Trump ». The Atlantic pose la question : « America First est-il terminé ? »

Il est sans doute trop tôt pour trancher. Mais plus le conflit s’enlise, plus les pertes américaines augmentent et plus les bases sont visées, plus les fissures déjà visibles au sein du Parti républicain pourraient se creuser.

