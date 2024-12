Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a mis en garde mardi ses partenaires de gauche, qui doivent se réunir dans la journée à l'Elysée avec les représentants de la droite et du centre, contre le coût politique d'une rupture du Nouveau Front populaire.

"Quelqu'un doit claquer la porte": sur X, Jean-Luc Mélenchon évoque la réunion à l'Élysée pic.twitter.com/FCSH9rxBYy — BFMTV (@BFMTV) December 10, 2024

AFP Gregoire Galley

«Si le NFP est détruit par le ralliement à Macron de nos partenaires, on sait que ça nous coûtera. On a besoin que le NFP se maintienne», a averti le fondateur de LFI devant plusieurs médias, dont l'AFP, au lendemain d'une réunion publique qu'il a tenue à Redon (Ille-et-Vilaine).

«Mais à l'inverse qui pense pouvoir gagner un seul siège sans nous ?», a-t-il prévenu alors que les relations entre LFI et le PS sont plus tendues que jamais depuis la création du Nouveau Front populaire l'été dernier.

«Nos alliés ont peur. Nous, c'est l'inverse, nous n'avons pas peur d'être dans un moment historique. Se rendent-ils compte de la contre-performance de ce qu'ils font ? Emmanuel Macron les instrumentalise et gagne des points à chaque heure qui passe», a estimé l'ancien sénateur socialiste, dont les troupes refusent catégoriquement de discuter avec la droite et le centre de l'après-Barnier.

«Je suis inquiet. Normalement ils sont allés à la réunion à l'Elysée en ayant à l'esprit d'en claquer la porte», a-t-il espéré. «Pourquoi ont-ils besoin d'apporter la preuve à Macron qu'ils sont de bonne foi ?»

Interrogé sur l'éventualité d'une candidature commune de la gauche à la prochaine élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'une alliance entre La France insoumise et le Parti socialiste serait impossible, mais n'a pas pour autant totalement fermé la porte à une entente avec les autres formations de gauche, notamment les Ecologistes.

«Une candidature commune reste possible à la présidentielle. Je l'ai déjà fait avec le Front de gauche et les communistes. On sait bien que ça ne sera pas possible avec les socialistes, mais il reste les deux autres. La distance la moins grande pour nous est avec les Ecologistes», a-t-il estimé.

Le triple candidat à la présidentielle, qui reste une figure très clivante même à gauche, pousse pour la démission d'Emmanuel Macron et la tenue d'une présidentielle anticipée.

Mais refuse pour l'instant de se déclarer officiellement candidat, si le président devait quitter son poste. «Je réfléchis. C'est un rôle très lourd. (...) Mais il y a des aspects excitants aussi, des circonstances exceptionnelles», a-t-il argumenté.