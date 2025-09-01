Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani s'est déclaré lundi «stupéfait» de déclarations du Premier ministre français François Bayrou accusant l'Italie de pratiquer un «dumping fiscal» et a dénoncé une «analyse erronée» devant la presse à Rome.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«J'ai été stupéfait par les déclarations de Bayrou, qui sont évidemment le fruit d'une analyse erronée», a déclaré M. Tajani, interrogé par des journalistes sur les propos dimanche du Premier ministre français en marge d'une rencontre avec son homologue palestinienne.

Lors d'une interview télévisée, M. Bayrou s'est élevé contre un impôt minimum sur le patrimoine des plus riches en France, dit taxe Zucman, proposé par la gauche. Il a mis en garde contre un «exil fiscal», notamment vers l'Italie, accusée de pratiquer un «dumping fiscal».

Ces déclarations avaient aussitôt suscité le courroux du gouvernement italien, qui avait déjà dénoncé dimanche dans un communiqué des «déclarations totalement infondées».

«Nous ne voulons pas polémiquer avec la France, mais l'Italie ne peut certainement pas être considérée comme un paradis fiscal», a insisté M. Tajani.

«J'ai répété à plusieurs reprises que nous devions construire le marché intérieur européen, travailler en faveur d'un marché des capitaux, d'une Europe fiscale», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre français, qui insiste sur la nécessité de désendetter la France et multiplie les interventions pour prendre à témoin les Français, va demander le 8 septembre un vote de confiance à l'Assemblée, et le sort de son gouvernement semble scellé, les oppositions d'extrême droite et de gauche ayant annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance.