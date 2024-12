Marine Le Pen (RN) a souhaité mardi que 2025 soit une «année décisive» pour remettre la France et l'UE «dans la course de l'Histoire», espérant un «dénouement heureux» à l'actuelle instabilité gouvernementale qui passerait par une «décision démocratique», dans ses voeux aux Français.

AFP Gregoire Galley

«2025 sera une année décisive où se décidera sans aucun doute la transition politique qui peut seule inverser le cours des événements et remettre la France et même l'Europe dans la course de l'Histoire», a affirmé la présidente des députés RN dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

«C'est du peuple et donc par une décision démocratique que viendra le dénouement heureux d'une situation que chacun déplore et dont il faut sortir la France au plus vite», a estimé Mme Le Pen, qui avait dit mi-décembre se préparer à une présidentielle anticipée.

Considérant que le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, est «définitivement déconsidéré», elle a déploré le «tête-à-queue institutionnel» de la dissolution de l'Assemblée nationale et dénoncé les «combines indignes de second tour (des élections législatives qui) ont faussé les logiques électorales naturelles et conduit mécaniquement le pays à la paralysie parlementaire et gouvernementale».

Fustigeant les forces politiques dont l'unique programme est «de se maintenir au pouvoir» et qui «nous amènent au désastre», elle s'est dite persuadée «que nous pouvons inverser ces funestes dynamiques».

Mme Le Pen, dont les députés ont voté la censure du gouvernement de Michel Barnier avec les voix de la gauche, a présenté l'alliance entre son parti et l'UDR d'Eric Ciotti, l'ancien patron de LR qui a rejoint le RN aux législatives, comme une «force d'alternance pour la France et pour l'Europe (qui) a vocation à s'élargir encore pour réunir tous les patriotes française, de droite, de gauche et d'ailleurs».

«C'est de ce grand rassemblement du peuple français, qui est notre projet, qu'émergera une nouvelle élite de dirigeants qui pourra reconduire le redressement politique, économique, social et même psychologique de la patrie», a-t-elle ajouté.

Le président du RN, Jordan Bardella, a également diffusé une vidéo. «En 2025, le RN sera plus fort que jamais», a-t-il promis, dénonçant lui aussi les «manoeuvres des partis qui s'accrochent au pouvoir». «En ces temps aux airs de fin de règne (...), rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer», a-t-il assuré, promettant que le RN «fera vivre l'esprit de la Ve République face à ceux qui voudraient nous voir replonger dans la IVe».