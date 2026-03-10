  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conflit au Moyen-Orient «Nous sommes en train de leur briser les os» - Netanyahu fanfaronne

ATS

10.3.2026 - 13:09

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'Israël «brisait les os» du pouvoir iranien depuis le début de l'offensive menée conjointement avec les Etats-Unis depuis le 28 février. Mais il n'en a «pas encore fini» avec le régime iranien.

Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'Israël «brisait les os» du pouvoir iranien.
Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'Israël «brisait les os» du pouvoir iranien.
ats

Keystone-SDA

10.03.2026, 13:09

«Nous aspirons à amener le peuple iranien à briser le joug de la tyrannie, en fin de compte, cela dépend d'eux» a déclaré M. Netanyahu lors d'une visite dans un centre d'urgence du ministère de la Santé israélien. «Il ne fait aucun doute qu'avec les actions menées jusqu'à présent, nous sommes en train de leur briser les os – et nous n'en avons pas encore fini», a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que «la guerre va se terminer bientôt», sans fournir plus de précisions. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a toutefois averti mardi que son pays était prêt à se battre «aussi longtemps que nécessaire» contre les Etats-Unis et Israël.

Guerre au Moyen-Orient. «Risque immense» - Un cardinal américain de premier rang fustige la politique de Trump

Guerre au Moyen-Orient«Risque immense» - Un cardinal américain de premier rang fustige la politique de Trump

Les plus lus

Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure !
Scénario «catastrophe» évoqué : la faille des Fios s'agrandit et inquiète
«Mon médecin dit qu'avec ce cœur, je pourrais devenir centenaire»
Un homme qui a bouleversé l’histoire américaine est décédé
Un Argovien endetté se tourne vers un assainisseur financier – puis tout s'aggrave
Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !