Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'Israël «brisait les os» du pouvoir iranien depuis le début de l'offensive menée conjointement avec les Etats-Unis depuis le 28 février. Mais il n'en a «pas encore fini» avec le régime iranien.

Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'Israël «brisait les os» du pouvoir iranien. ats

«Nous aspirons à amener le peuple iranien à briser le joug de la tyrannie, en fin de compte, cela dépend d'eux» a déclaré M. Netanyahu lors d'une visite dans un centre d'urgence du ministère de la Santé israélien. «Il ne fait aucun doute qu'avec les actions menées jusqu'à présent, nous sommes en train de leur briser les os – et nous n'en avons pas encore fini», a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que «la guerre va se terminer bientôt», sans fournir plus de précisions. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a toutefois averti mardi que son pays était prêt à se battre «aussi longtemps que nécessaire» contre les Etats-Unis et Israël.