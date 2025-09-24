  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vives tensions «Nous sommes prêts pour la bataille» - Trump enflamme le Venezuela !

ATS

24.9.2025 - 07:04

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé mardi, après une manifestation en sa faveur à Caracas, qu'il envisage de déclarer un «état de commotion extérieure» pour faire face aux «agressions» des États-Unis

Les États-Unis de Trump ont déployé il y a près d'un mois huit navires et un sous-marin dans la mer des Caraïbes au large du Venezuela.
Les États-Unis de Trump ont déployé il y a près d'un mois huit navires et un sous-marin dans la mer des Caraïbes au large du Venezuela.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.09.2025, 07:04

Les États-Unis ont déployé il y a près d'un mois huit navires et un sous-marin dans la mer des Caraïbes et ont affirmé qu'au moins trois embarcations de présumés trafiquants de drogue en provenance du Venezuela ont été détruites, tuant 14 personnes.

M. Trump a réitéré lundi à l'ONU que les États-Unis utilisent leur «puissance militaire» pour détruire les «réseaux de trafic du Venezuela», dirigés, selon lui, par Maduro, qui nie ces accusations. Le Venezuela parle d'"exécutions» de pêcheurs dans les Caraïbes.

«Nous pourrions déjà dire que le premier décret est presque établi», a déclaré Maduro en montrant un dossier rouge indiquant «Décret par lequel est déclaré l'état de commotion extérieure sur tout le territoire national».

«Nous préparons d'importants décrets (...) pour tout scénario qui pourrait se présenter. Le Venezuela ira de l'avant», a-t-il ajouté depuis le palais de Miraflores, où il s'est réuni avec de hauts responsables du gouvernement. Le président n'a pas expliqué quelles mesures il allait appliquer s'il décrétait cet «état de commotion».

Selon l'article 336 de la Constitution, «il pourra être décrété un état de commotion intérieure ou extérieure en cas de conflit interne ou externe, mettant sérieusement en danger la sécurité de la Nation (...) Il pourra durer jusqu'à quatre-vingt-dix jours, prorogeable jusqu'à quatre-vingt-dix jours supplémentaires».

Crise avec les Etats-Unis. Le Venezuela va déployer l’armée pour former sa population au maniement des armes

Crise avec les Etats-UnisLe Venezuela va déployer l’armée pour former sa population au maniement des armes

Réactions aux moqueries de Trump

«Une loi organique réglera les états d'exception et déterminera les mesures pouvant être adoptées sur leur base», précise le texte.

Des centaines de civils et militaires ont défilé mardi à Caracas en faveur de Nicolas Maduro, se montrant aussi solidaires d'une femme vénézuélienne moquée par Donald Trump.

«Gardons le fusil et le moral hauts», a crié depuis une énorme plateforme l'une des animatrices de la marche convoquée pour soutenir Maduro face aux «menaces» des États-Unis.

«Nous ne permettrons à aucun empire nord-américain d'envahir notre pays et nous sommes prêts à ce qu'ils veulent (...). Notre président n'est pas seul», a déclaré à l'AFP Dailyn Mota, 38 ans, fusil à l'épaule.

Le président américain s'est aussi moqué, dans une vidéo partagée sur son réseau Truth Social lundi montrant un supposé entraînement de cette milice, d'une femme de forte corpulence en train de courir avec un fusil. «TOP SECRET: Nous avons surpris la milice vénézuélienne en entraînement. Une menace très sérieuse!», raille Donald Trump.

Lors d'une intervention mardi, le ministre de la Défense vénézuélien, Vladimir Padrino López, a qualifié la publication de Trump d'"acte de mépris» inacceptable.

«La moquerie est un acte de faible valeur humaine, la moquerie (...) c'est du 'suprémacisme', la moquerie c'est du racisme», a lancé le général, précisant que les femmes apparaissant dans la vidéo divulguée par Trump ont été décorées sur ordre de Maduro.

«Qu'il se moque, mais nous, nous sommes ici des gens réels, nous sommes prêts pour la bataille, ces gens-là (les Américains, ndlr) ne méritent pas qu'on leur prête attention», a déclaré à l'AFP Nohelia Figuera, dirigeante communautaire du quartier populaire d'Antimano de Caracas.

Un dispositif «disproportionné». L’Amérique du Sud s’inquiète de la présence militaire américaine dans les Caraïbes

Un dispositif «disproportionné»L’Amérique du Sud s’inquiète de la présence militaire américaine dans les Caraïbes

Les plus lus

Le couple Trump bloqué dans un escalier mécanique : la Maison Blanche fulmine !
«Carrousel d’argent» - Une banque privée suisse dans la tourmente
Il sort Liverpool du pétrin et se fait expulser dans la foulée !
Ces changements de lois entreront en vigueur en Suisse en octobre
«Je vous en supplie docteur, ne m'abandonnez pas»
Le retour de Jimmy Kimmel à la télévision rend Donald Trump furieux