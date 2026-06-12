  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Voyage en Espagne «Nous sommes tous des migrants», dit le pape

ATS

12.6.2026 - 12:17

«Nous sommes tous, d'une certaine manière, des migrants», a déclaré vendredi en français le pape à des migrants présents dans un centre d'accueil sur l'île de Tenerife aux Canaries. C'est le dernier jour de son voyage en Espagne consacré à la question migratoire.

Le pape Léon XIV va échanger avec des associations religieuses et laïques qui aident des migrants à Ténérife, lors du dernier jour de son voyage en Espagne.
Le pape Léon XIV va échanger avec des associations religieuses et laïques qui aident des migrants à Ténérife, lors du dernier jour de son voyage en Espagne.
ATS

Keystone-SDA

12.06.2026, 12:17

12.06.2026, 12:21

Le pape doit également échanger dans la matinée avec des associations religieuses et laïques qui aident les migrants à leur arrivée aux Canaries, avant de célébrer une messe en plein air sur le port de Santa Cruz devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles. Puis il repartira dans l'après-midi vers Rome et doit échanger avec les journalistes à bord de l'avion papal.

Jeudi, Léon XIV a dénoncé «l'indifférence» du monde face au sort des migrants lors d'un discours sur l'île voisine de Grande Canarie, sur le port d'Arguineguín, lieu symbolique où plus de 3000 migrants arrivés en même temps avaient été entassés dans des conditions indignes pendant la pandémie de Covid-19.

«La dignité humaine n'a pas de passeport»

Il a à cette occasion rendu hommage aux milliers de migrants morts dans la périlleuse traversée de l'Atlantique depuis l'Afrique vers cet archipel situé au large des côtes africaines, en lançant un bouquet de fleurs dans l'océan, un moment fort de ce voyage que son prédécesseur François, le pape argentin mort il y a un an, n'avait pas pu réaliser.

Face à la mer, Léon XIV a appelé les pays d'origine de ces migrants à adopter «des politiques qui permettent à chaque personne de vivre dignement sur sa propre terre» et interpelé directement l'Europe «qui ne peut proclamer la dignité humaine et s'habituer à ce que la Méditerranée et l'Atlantique soient des cimetières sans pierres tombales».

«La dignité humaine n'a pas de passeport et ne perd pas de sa valeur lorsqu'elle franchit une frontière», a alors déclaré le souverain pontife.

L'archipel espagnol des Canaries, situé au large des côtes africaines, est l'une des principales portes d'entrée en Europe des migrants en situation irrégulière.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 1172 migrants sont décédés ou ont disparu sur cette route maritime en 2025.

Près de 18 000 autres sont arrivés aux Canaries à bord d'embarcations de fortune l'an passé, d'après le ministère espagnol de l'Intérieur, loin toutefois des près de 50 000 entrées irrégulières de 2024.

Avant les Canaries, Léon XIV s'était rendu à Madrid et Barcelone au cours de son voyage en Espagne entamé samedi dernier dans une atmosphère de célébration et de ferveur religieuse.

Les plus lus

«Mon papa est parti» – Décès du chanteur de charme Frank Michael
En Sardaigne, une plage paradisiaque soumise à des mesures drastiques
Bolide venant de Suisse intercepté à la douane : la facture va être salée
Selon la Suède, la Russie pourrait très bientôt attaquer l’Otan !
Le mpox gagne du terrain en Suisse romande et change de visage
Une route genevoise théâtre d’une tragédie