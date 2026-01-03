Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, considéré comme un des hommes les plus puissants du pays, a lancé samedi à l'aube, «nous vaincrons» après les attaques des Etats-Unis qui ont annoncé avoir capturé le président Nicolas Maduro.

Le Venezuela a vécu une attaque de grande ampleur qui a mené à la capture du président (photo prétexter, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Et à la fin de ces attaques, nous vaincrons. Vive la patrie! Fidèles toujours! Traîtres jamais», a-t-il lancé à la télévision publique, promettant: «Ce n'est pas la première lutte, ce n'est pas la première bataille (...), nous avons su survivre en toutes circonstances». Des rumeurs sur les réseaux sociaux donnaient M. Cabello pour mort ou arrêté.