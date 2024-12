Une photo mise à disposition par la National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS) montre un navire des gardes-côtes chinois (à droite) utilisant un canon à eau en direction d'un navire du Bureau philippin de la pêche et des ressources aquatiques (BFAR), le BRP Datu Pagbuaya (à gauche), dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale (appelée localement mer des Philippines occidentales), le 4 décembre 2024.

KEYSTONE