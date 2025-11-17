  1. Clients Privés
Danemark Nouvelle alerte aux drones : l’aéroport d'Aalborg temporairement fermé

Basile Mermoud

17.11.2025

L'aéroport d'Aalborg dans le nord du Danemark a été temporairement fermé dimanche soir après le signalement de drones à proximité, ont indiqué lundi les autorités aéroportuaires à l'heure où les survols suspects se multiplient en Europe.

Les enquêteurs danois n'ont jusqu'ici pas réussi à identifier les responsables des vols de drones au-dessus du Danemark (archives).
Les enquêteurs danois n'ont jusqu'ici pas réussi à identifier les responsables des vols de drones au-dessus du Danemark (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

17.11.2025, 09:47

«L'aéroport a été fermé pour l'atterrissage et le décollage environ entre 21H30 (20H30 GMT) et 23h15 (22H25 GMT) hier soir après une activité suspecte de drones», a dit à l'AFP Jan Eliassen, porte-parole de Naviair, société chargée du contrôle aérien au Danemark. Quatre vols ont été concernés, a-t-il précisé.

Cette fermeture intervient près de deux mois après la survenue d'incidents similaires dans le pays nordique qui avait entraîné l'interdiction des vols de drones civils pendant une semaine pour assurer la sécurité de sommets européens les 1er et 2 octobre.

Guerre en Ukraine. Attaque russe massive contre les infrastructures énergétiques : deux morts

Guerre en UkraineAttaque russe massive contre les infrastructures énergétiques : deux morts

Fin septembre, les vols de drones non identifiés avaient commencé quelques jours seulement après l'annonce par le Danemark de l'acquisition pour la première fois d'armes de précision à longue portée en raison de la menace représentée par la Russie «pour les années à venir».

Les enquêteurs danois n'ont jusqu'ici pas réussi à identifier les responsables des vols de drones au-dessus du Danemark, mais la Première ministre, Mette Frederiksen, a pointé du doigt la Russie. «Il y a un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, et c'est la Russie», avait-elle déclaré.

«Une première injection». Survols de drones : la Belgique craint d'être la cible privilégiée de Poutine

«Une première injection»Survols de drones : la Belgique craint d'être la cible privilégiée de Poutine

Après l'incident de dimanche soir, la police du Jutland du Nord a écrit sur X avoir été «informée qu'un ou plusieurs drones pourraient avoir été aperçus autour de l'aéroport d'Aalborg». «Nous enquêtons intensément dans la zone. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres informations et ne pouvons donc pas confirmer la véracité de la situation», a-t-elle ajouté.

