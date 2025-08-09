Nouvelle enquête contre la procureure générale de New York

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Instrumentalisation de la justice» Nouvelle enquête contre la procureure générale de New York

ATS

9.8.2025 - 04:59

Le ministère américain de la justice a ouvert une nouvelle enquête contre la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James. Elle avait fait lourdement condamner le président américain Donald Trump au civil avant son retour à la Maison-Blanche.

Letitia James avait fait lourdement condamner le président américain Donald Trump au civil avant son retour à la Maison-Blanche (archives).
Letitia James avait fait lourdement condamner le président américain Donald Trump au civil avant son retour à la Maison-Blanche (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.08.2025, 04:59

09.08.2025, 06:49

Le New York Times révèle vendredi qu'une assignation a été transmise à cette magistrate élue du parti démocrate, qui est à la tête depuis 2019 de l'institution judiciaire de l'Etat de New York.

Après des années d'instruction et des mois de procès au civil, Mme James était parvenue en février 2024 à faire condamner par un tribunal de Manhattan Donald Trump et ses fils Eric et Donald Jr. à 454 millions de dollars d'amendes pour fraudes financières au sein de leur empire immobilier Trump Organization.

Théories du complot ?. Assignation choc: les Clinton rattrapés par l’affaire Epstein

Théories du complot ?Assignation choc: les Clinton rattrapés par l’affaire Epstein

Ils avaient été reconnus coupables d'avoir gonflé de plusieurs milliards de dollars les actifs de leur patrimoine, comme la Trump Tower et l'immeuble du 40 Wall Street à Manhattan, dans les années 2010, afin de se voir octroyer de meilleurs prêts bancaires.

«Instrumentalisation de la justice»

D'après le New York Times, le ministère de la justice, dirigé par des proches de Donald Trump, enquête pour savoir si les droits civiques du milliardaire, qui menait campagne, y compris dans les prétoires, pour être réélu, auraient été violés lors du procès.

Les services de Mme James avaient également instruit une affaire de fraudes au sein de National Rifle Association (NRA) et son dirigeant historique, Wayne LaPierre, soutien de M. Trump, avait été interdit de toute fonction pendant dix ans.

«Véritablement glaçant». Les Etats-Unis détournent des études scientifiques sur le climat

«Véritablement glaçant»Les Etats-Unis détournent des études scientifiques sur le climat

Interrogé par l'AFP, le ministère de la justice n'a fait aucun commentaire. Un porte-parole de la procureure générale a dénoncé, lui, une «instrumentalisation de la justice». «Nous tenons bon sur le succès de nos procès contre la Trump Organization et la National Rifle Association et nous continuerons à défendre les droits des New-Yorkais», a-t-il affirmé.

En mai déjà, le ministère de la justice avait ouvert une enquête pénale contre Letitia James, suite à un signalement de l'agence fédérale de financement du logement (FHFA) faisant état de soupçons d'escroquerie immobilière. Le président américain avait souvent déclaré que Letitia James devrait être poursuivie et l'a qualifiée de «corrompue» et «raciste».

Les plus lus

Droits de douane: «la Suisse doit découvrir ce qui la rend unique, comment elle peut se vendre»
Trump et Poutine se rencontreront en Alaska le 15 août
Nouvelle enquête contre la procureure générale de New York
Washington exige 1 milliard à l’Université de Californie pour les manifs pro-palestiniennes
Le feu a frappé la mosquée-cathédrale de Cordoue, joyau historique andalou
Les exportateurs d'or dans l'attente, le métal peut-être pas taxé