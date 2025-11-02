  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Caraïbes Nouvelle frappe américaine contre un bateau de trafiquants présumés

ATS

2.11.2025 - 06:10

Les Etats-Unis ont mené samedi une nouvelle frappe contre un bateau de trafiquants de drogue présumés dans les Caraïbes, malgré les critiques concernant la légalité de ces opérations à l'origine d'une crise avec le Venezuela. Les trois occupants du bateau ont péri.

Les opérations américaines contre les trafiquants de drogue annoncées par le ministre américain de la défense Pete Hegseth sont décrites comme des exécutions extrajudiciaires par l'ONU (archives).
Les opérations américaines contre les trafiquants de drogue annoncées par le ministre américain de la défense Pete Hegseth sont décrites comme des exécutions extrajudiciaires par l'ONU (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.11.2025, 06:10

02.11.2025, 08:03

Cette attaque, révélée par le ministre américain de la défense Pete Hegseth, porte à au moins 65 le nombre de morts de ces frappes aériennes ordonnées par le président américain Donald Trump au nom de la lutte contre l'afflux de drogue aux Etats-Unis.

«Ce navire, comme tous les autres, était connu de nos services de renseignement pour être impliqué dans le trafic illicite de stupéfiants. Il transitait sur une route connue pour le trafic de drogue et transportait des stupéfiants», a affirmé M. Hegseth sur le réseau social X.

«Trois 'narcoterroristes' de sexe masculin se trouvaient à bord du navire lors de la frappe, qui a été menée dans les eaux internationales. Les trois terroristes ont été tués et aucun membre des forces américaines n'a été blessé», a-t-il ajouté.

«Exécutions extrajudiciaires»

Il a assuré que Washington comptait «continuer à traquer [...] et tuer» les trafiquants de drogue qui seront «traités comme l'a été [le groupe islamiste terroriste] Al-Qaïda».

Les Etats-Unis procèdent depuis le début septembre à des frappes aériennes dans le Pacifique et surtout dans les Caraïbes contre des bateaux qu'ils présentent comme appartenant à des trafiquants de drogue. Avant la frappe de samedi, le gouvernement américain avait revendiqué 15 attaques ces dernières semaines, faisant selon lui 62 morts, sans apporter la preuve de liens entre ces personnes et le trafic de drogue.

Des experts ont remis en question la légalité des frappes dans des eaux étrangères ou internationales, contre des suspects qui n'ont pas été interceptés ou interrogés.

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé vendredi les Etats-Unis à cesser ces opérations, dénonçant des «exécutions extrajudiciaires» et réclamant des enquêtes «rapides, indépendantes et transparentes».

Le président américain justifie, lui, ce déploiement au nom du conflit armé contre des gangs classés «terroristes». Donald Trump accuse notamment le président vénézuélien Nicolás Maduro de faire partie d'un cartel. Ce dernier dément et dénonce des tentatives de déstabilisation de son pouvoir par les Etats-Unis.

Ces derniers ont déployé huit navires de guerre dans les Caraïbes et des avions de chasse F-35 à Porto Rico. Un porte-avions américain, le plus gros au monde, est également en route pour la zone.

Les plus lus

Karin Keller-Sutter visée par une plainte pour indiscrétion après un appel avec Donald Trump
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
L’hiver s’installe : plusieurs cols fermés jusqu’au printemps
La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe
«Il poignarde tout le monde!»: dix blessés dans une attaque au couteau à bord d’un train
Des prisonniers nord-coréens en Ukraine souhaitent faire défection