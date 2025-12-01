  1. Clients Privés
Bulgarie Nouvelle manifestation contre le projet de budget

ATS

2.12.2025 - 00:08

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté lundi à Sofia contre le gouvernement bulgare. Une mobilisation qui marque l'intensification d'un mouvement anti-corruption dans le pays le plus pauvre de l'Union européenne, qui se cristallise contre le budget 2026.

Des manifestants ont érigé lundi des barricades lors d'une manifestion contre le projet de budget 2026 du gouvernement bulgare, à Sofia.
Des manifestants ont érigé lundi des barricades lors d'une manifestion contre le projet de budget 2026 du gouvernement bulgare, à Sofia.
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 00:08

02.12.2025, 06:56

Des heurts avec la police ont éclaté à la fin du rassemblement après que des manifestants ont pris pour cible le siège d'un parti qui soutient le gouvernement et un bureau du parti au pouvoir.

Les manifestants étaient déjà descendus le 26 novembre dans les rues de la capitale bulgare pour protester contre le projet de budget prévoyant une augmentation des salaires du secteur public et des hausses d'impôts.

Dans un contexte de défiance des institutions, les détracteurs du projet de budget estiment que les finances publiques sont tellement corrompues que ces mesures ne feront que renforcer la corruption.

Lors du nouveau rassemblement de lundi, le plus important depuis des années, les manifestants se sont rassemblés sur la grande place devant le Parlement, brandissant des pancartes appelant à un changement de gouvernement, tout en scandant «mafia!» ou «démission!», selon un journaliste de l'AFP.

«Nous sommes ici pour manifester pour notre avenir. Nous voulons être un pays européen, pas un pays gouverné par la corruption et la mafia», a déclaré à l'AFP Ventsislava Vasileva, une étudiante de 21 ans.

Appel à la démission du gouvernement

A l'issue du rassemblement des affrontements avec la police ont éclaté lorsque des manifestants masqués ont attaqué le siège du parti DPS, qui soutient le gouvernement, en lançant des pierres et des bouteilles, ainsi que des pétards sur les policiers.

Les forces de police ont répliqué avec des grenades lacrymogènes et ont interpellé plusieurs manifestants, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Non loin de là, un bureau du parti GERB au pouvoir a également été la cible de manifestants.

Le président Roumen Radev a appelé à l'arrêt des violences en les qualifiant de «provocation» et a demandé au gouvernement de démissionner. «Il n'y a qu'une manière de s'en sortir: la démission et des élections anticipées», a-t-il dit sur le réseau social Facebook.

Des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres villes de Bulgarie, selon les médias locaux.

Le gouvernement bulgare devrait proposer cette semaine des amendements au projet de budget, après avoir promis de ne pas adopter les points contestés, tels que l'augmentation des cotisations sociales.

Avec l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro le 1er janvier, ce budget sera le premier à être calculé en euros.

La Bulgarie figure parmi les Etats membres de l'UE les plus corrompus, avec la Hongrie et la Roumanie, selon l'indice de perception de la corruption de l'organisation Transparency International.

