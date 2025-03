Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à Nis, dans le sud-est de la Serbie. Ce nouveau rassemblement étudiant s'inscrit dans une vague de contestation qui traverse depuis novembre le pays des Balkans pour dénoncer la corruption.

Depuis des mois, le mouvement exerce une pression croissante sur le gouvernement serbe (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Dès le matin, les habitants ont installé des stands dans les rues de la ville, offrant nourriture et boissons aux passants qui agitaient drapeaux et banderoles contre la corruption, et soufflaient dans des sifflets et des vuvuzelas.

«Nous attendons un changement», a lancé Aleksandar Arandjelovic, un avocat de 34 ans, originaire de Nis, à l'AFP. «Nous admirons cette énergie incroyable.»

Les manifestations ont débuté après l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad le 1er novembre, qui a fait 15 morts. Le bâtiment venait tout juste d'être rénové et pour la population il est le symbole de la corruption qui règne dans le pays.

Depuis des mois, le mouvement exerce une pression croissante sur le gouvernement serbe et le président Aleksandar Vucic, ayant entraîné la démission du Premier ministre en janvier.

À 11h52 samedi matin, l'heure exacte à laquelle la tragédie s'est produite, les manifestants ont respecté un silence de 15 minutes en hommage aux victimes.

«Ce qui compte pour moi, c'est que nous soyons tous réunis ici pour quelque chose de plus grand, pour nous soutenir mutuellement et poursuivre jusqu'à la fin», a déclaré Ivan Macovic, un étudiant de 21 ans de Kragujevac, à l'AFP.

Traverser le pays à pied

Avant la manifestation, les étudiants ont traversé le pays à pied pendant plusieurs jours jusqu'à Nis, et ont organisé des évènements dans les petits villages le long du parcours.

Le président Vucic et des membres du gouvernement ont alterné entre des appels à la négociation et des accusations de financement par des puissances étrangères de la contestation.

Pour calmer la protestation, le gouvernement a cherché à satisfaire plusieurs demandes des organisateurs: publication de plusieurs documents liés aux rénovations de la gare de Novi Sad, amnistie des manifestants arrêtés lors des rassemblements, ou encore augmentation des financements pour l'enseignement supérieur.