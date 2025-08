Six personnes soupçonnées d'abus de pouvoir ont été arrêtées en Serbie vendredi, dans le cadre de l'enquête pour corruption ouverte après l'effondrement mortel d'une structure de la gare de Novi Sad en novembre 2024, a annoncé le parquet contre le crime organisé. Un ancien ministre fait partie des personnes arrêtées.

epa12203349 Des manifestants brandissent un drapeau serbe géant lors d'un rassemblement étudiant à Belgrade, en Serbie, le 28 juin 2025. Les étudiants réclament des comptes et demandent la tenue d'élections anticipées après la mort de seize personnes dans l'effondrement de la verrière de la gare ferroviaire de Novi Sad, récemment rénovée, le 1er novembre 2024. La gare, qui avait rouvert le 5 juillet 2024 après des travaux de rénovation, faisait l'objet de travaux supplémentaires peu avant l'accident. EPA/ANDREJ CUKIC KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le 1er novembre, un pan de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad, tout juste rénovée, s'est effondré, faisant 16 morts dont des enfants.

La tragédie a été rapidement imputée à la corruption par une partie du pays, et plusieurs enquêtes ont été ouvertes. L'une d'elles, qui porte sur les conditions de l'accident et les morts, a été confiée au bureau du Procureur général à Novi Sad. Une seconde, ouverte en février, porte sur le volet corruption du dossier et a été confiée au Bureau du Procureur pour le crime organisé.

C'est dans le cadre de la seconde que six personnes ont été arrêtées vendredi, dont l'ancien ministre de la Construction, des Transports et des Infrastructures, Tomislav Momirovic.

Avec lui ont notamment été arrêtés Nebojsa Surlan, ancien directeur général par intérim de l'entreprise ferroviaire publique Infrastruktura zeleznice Srbije, Sinisa Jokic, qui fut directeur de l'Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Novi Sad et Veljko Novakovic, chargé des marchés publics dans le même institut.

Tous sont soupçonnés d'abus de pouvoir.

Neuf autres personnes sont recherchées, précise le communiqué du bureau du Procureur, dont l'ancien ministre des Transports Goran Vesic, l'un des premiers à démissionner après l'accident. Selon le site d'information Nova.rs, il est hospitalisé depuis jeudi et a dû être opéré en urgence vendredi matin.

Deux entreprises chinoises, China Railway International et China Communications Construction (CRI-CCC), faisaient partie du consortium choisi pour les travaux de la gare, aux côtés d'une entreprise française, Egis, et d'une hongroise, Utiber.

Selon le parquet, «les suspects Momirovic, Vesic, Dimoski, Surlan et Katanic ont permis à l'entrepreneur CRI – CCC de facturer à l'investisseur et au bailleur de fonds une valeur totale» supérieure à 1,21 milliard de dollars (1,06 milliard d'euros) pour les travaux réalisés, et d'effectuer des travaux supplémentaires pour lesquels un paiement différé de quelque 64 millions de dollars a été demandé.

«L'entreprise CRI – CCC a obtenu un gain financier illégal» de 18,75 millions de dollars, tout en causant un dommage au budget de la République de Serbie de 115,55 millions de dollars, «ce qui représente la différence entre les obligations financières assumées par l'État et le coût original du contrat», poursuit le parquet.

Depuis novembre 2024, les manifestations se multiplient à travers la Serbie, certaines rassemblant des centaines de milliers de personnes pour demander une enquête transparente, un Etat de droit et des élections anticipées. Les étudiants, qui ont pris la tête du mouvement, avaient appelé à manifester vendredi soir pour commémorer les neuf mois de l'accident.