De nouvelles frappes ont visé vendredi matin la banlieue sud de la capitale libanaise, après un appel à évacuer publié par l'armée israélienne. Elles ont provoqué un nuage de fumée grise au-dessus de Beyrouth, selon des images de l'AFPTV.

Les frappes ont provoqué un nuage de fumée grise au-dessus de la capitale libanaise Beyrouth. sda

ATS

De nouvelles frappes ont visé vendredi matin la banlieue sud de la capitale libanaise, provoquant un nuage de fumée grise au-dessus de Beyrouth, selon des images de l'AFPTV, après un appel à évacuer publié par l'armée israélienne.

L'agence nationale d'information libanaise Ani a fait état de deux frappes menées par «un drone israélien» sur le quartier de Ghobeiry, avant une «troisième frappe très violente» conduite par l'aviation israélienne qui a détruit un bâtiment près de la municipalité du quartier.

Plus tôt Avichay Adraee, porte-parole en langue arabe de l'armée israélienne, avait appelé les habitants de Ghobeiry à quitter le secteur, assurant qu'ils se trouvaient «près d'installations et d'intérêts affiliés au Hezbollah».

La banlieue sud, un des fiefs du mouvement pro-iranien Hezbollah visé depuis plusieurs semaines par l'armée israélienne, a été largement vidée de ses habitants, même si parfois, en journée, certains reviennent inspecter leurs maisons ou leurs commerces.

L'agence libanaise Ani rapporte également des frappes aériennes israéliennes menées dans la nuit sur la ville de Nabatiyé (Sud).

Centres de commandement visés

De son côté, l'armée israélienne a dit vendredi matin avoir visé la veille dans la zone de Nabatiyé des «centres de commandement» de l'unité d'élite du Hezbollah Al-Radwan ainsi que des lance-roquettes qui ont mené jeudi des tirs sur le nord d'Israël.

Elle rapporte également le déclenchement des sirènes dans le nord d'Israël, notamment dans la baie de Haïfa, assurant avoir intercepté «deux projectiles» venus du Liban vendredi.

L'armée israélienne a lancé le 23 septembre une intense campagne de bombardements au Liban, visant notamment les fiefs du Hezbollah, et déclenché le 30 septembre une offensive terrestre dans le sud du pays.

Elle dit vouloir neutraliser cette organisation pour permettre le retour des habitants du nord d'Israël, déplacés par plus d'un an de tirs du mouvement libanais, qui a lancé en octobre 2023 un «front de soutien» au Hamas, au lendemain du déclenchement de la guerre à Gaza.

Selon un rapport de la Banque mondiale publié jeudi, le Liban, déjà éprouvé par une crise économique sans précédent, a connu des «pertes économiques» de plus de cinq milliards de dollars en un peu plus d'un an de violences entre le Hezbollah et Israël.

Depuis le 8 octobre 2023, le conflit a endommagé près de 100'000 logements, d'après la même source.

La guerre menée par Israël dans la bande de Gaza a éclaté le 7 octobre 2023, jour de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le territoire israélien.

ATS