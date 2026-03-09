  1. Clients Privés
Liban Nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

ATS

9.3.2026 - 10:16

L'aviation israélienne mène de nouvelles frappes lundi matin sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, après avoir averti qu'elle allait frapper une société financière qui lui est liée.

Une des succursales détruites de l'Al-Qard Al-Hassan, institution financière du Hezbollah, après une frappe israélienne dans la région de Douris, près de Baalbek, dans la vallée de la Bekaa, la semaine dernière.
Une des succursales détruites de l'Al-Qard Al-Hassan, institution financière du Hezbollah, après une frappe israélienne dans la région de Douris, près de Baalbek, dans la vallée de la Bekaa, la semaine dernière.
ATS

Keystone-SDA

09.03.2026, 10:16

09.03.2026, 10:55

Israël pilonne sans relâche le Liban depuis que la formation pro-iranienne a entraîné le pays dans la guerre régionale avec l'Iran le 2 mars. Près de 400 personnes ont été tuées depuis.

D'épaisses colonnes de fumée s'élèvent de la banlieue sud, désertée par une grande partie de ses habitants, selon les images de l'AFPTV.

Au moins trois frappes ont visé la banlieue sud, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle) et l'AFPTV.

L'armée israélienne a annoncé qu'elle «frappe maintenant l'infrastructure du Hezbollah dans la région de Dahieh» (banlieue en arabe, NDLR).

Fils d’Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

Fils d’Ali KhameneiMojtaba Khamenei, nouveau guide suprême de la République islamique

Banques visées

Un porte-parole arabophone de l'armée israélienne avait averti qu'elle allait viser les succursales de la société financière Al-Qard Al-Hassan, liée au Hezbollah, implantée notamment dans les fiefs de la formation. Tsahal a en outre renouvelé son appel à évacuer la banlieue sud.

Ciblée de longue date par des sanctions américaines, cette société jouit d'une forte popularité en particulier au sein de la communauté chiite pour ses prêts sans intérêt et ses microcrédits et dispose d'une trentaine de succursales à Beyrouth et ailleurs dans le pays.

A Beyrouth, des témoins ont indiqué que la route menant à l'une d'entre elles a été fermée par l'armée libanaise.

A Saïda, principale ville du sud du Liban, des véhicules de la Défense civile et des ambulances se sont postés près de la succursale de la société, dans une rue principale du centre, selon le correspondant de l'AFP.

