  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Attaque de l'Iran Netanyahou: «Cela pourrait prendre du temps, mais pas des années»

ATS

3.3.2026 - 07:23

Les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran auraient été «intouchables» d'ici à quelques mois si Israël et les Etats-Unis n'avaient pas attaqué l'Iran, a assuré lundi le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sur la chaîne télévisée américaine Fox News.

Une photo fournie par le Bureau de presse du gouvernement israélien (GPO) montre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prononçant un discours depuis le toit du Kirya à Tel Aviv, en Israël, le 1er mars 2026.
Une photo fournie par le Bureau de presse du gouvernement israélien (GPO) montre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prononçant un discours depuis le toit du Kirya à Tel Aviv, en Israël, le 1er mars 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.03.2026, 07:23

Après la guerre de douze jours et les frappes israélo-américaines en juin 2025, les Iraniens «ont commencé à construire de nouveaux sites, des bunkers souterrains [...] Si aucune action n'avait été entreprise maintenant, aucune action n'aurait pu l'être dans le futur», a expliqué M. Netanyahou.

«Et alors ils auraient pu viser [les Etats-Unis d']Amérique. Leur faire du chantage», a-t-il ajouté.

M. Netanyahou a assuré que l'offensive israélo-américaine contre l'Iran ne se transformerait pas en «guerre sans fin». Ce sera une «action rapide et décisive», a-t-il poursuivi. «Cela pourrait prendre du temps, mais pas des années».

L'objectif sera de «créer les conditions nécessaires pour que le peuple iranien puisse prendre son destin en main et former son propre gouvernement démocratiquement élu, qui fera de l'Iran un pays différent», a-t-il affirmé.

Les plus lus

Ces jeunes femmes qui ont pu étudier en Suisse «grâce» à Epstein
«Honteux» - Melania Trump entre dans l’Histoire et suscite la controverse !
Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?
Trump «volontairement ambigu» ?
Valérie Bonneton sur Bertrand Cantat : «Ce type a détruit ma famille»
L'ambassade américaine à Ryad attaquée