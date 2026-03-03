Les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran auraient été «intouchables» d'ici à quelques mois si Israël et les Etats-Unis n'avaient pas attaqué l'Iran, a assuré lundi le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sur la chaîne télévisée américaine Fox News.

Une photo fournie par le Bureau de presse du gouvernement israélien (GPO) montre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prononçant un discours depuis le toit du Kirya à Tel Aviv, en Israël, le 1er mars 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après la guerre de douze jours et les frappes israélo-américaines en juin 2025, les Iraniens «ont commencé à construire de nouveaux sites, des bunkers souterrains [...] Si aucune action n'avait été entreprise maintenant, aucune action n'aurait pu l'être dans le futur», a expliqué M. Netanyahou.

«Et alors ils auraient pu viser [les Etats-Unis d']Amérique. Leur faire du chantage», a-t-il ajouté.

M. Netanyahou a assuré que l'offensive israélo-américaine contre l'Iran ne se transformerait pas en «guerre sans fin». Ce sera une «action rapide et décisive», a-t-il poursuivi. «Cela pourrait prendre du temps, mais pas des années».

L'objectif sera de «créer les conditions nécessaires pour que le peuple iranien puisse prendre son destin en main et former son propre gouvernement démocratiquement élu, qui fera de l'Iran un pays différent», a-t-il affirmé.