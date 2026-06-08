Nuit d'explosions à Téhéran : «Je n'espère plus rien»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Des iraniens témoignent Nuit d'explosions à Téhéran : «Je n'espère plus rien»

Basile Mermoud

8.6.2026

Ils n'ont pas dormi de la nuit, ont le moral au plus bas: des Iraniens témoignent de leur lassitude et confusion lundi après une série d'attaques directes entre leur pays et Israël, les premières depuis deux mois.

Depuis dimanche soir, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre l'Etat hébreu selon un responsable militaire israélien.
Depuis dimanche soir, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre l'Etat hébreu selon un responsable militaire israélien.
AFP

Agence France-Presse

08.06.2026, 17:13

«Rien n'est clair. Les gens ne savent pas quoi faire, les gens sont en colère», remarque Maryam, une comptable de 41 ans, interrogée par l'AFP au centre de Téhéran, place Valiasr. Elle évoque «une sensation d'incertitude» après la reprise de frappes dimanche soir dans la capitale, ripostes israéliennes à des tirs de missiles contre l'Etat hébreu.

«En fin de compte, il faudra bien décider si on est en guerre ou en paix», ajoute-t-elle, s'exprimant avant que l'Iran n'annonce un arrêt de l'opération militaire contre Israël alors que les tractactions diplomatiques se poursuivent pour trouver un accord.

Moyen-Orient. L'Iran annonce un arrêt des frappes contre Israël, mais reste à la «table des négociations»

Moyen-OrientL'Iran annonce un arrêt des frappes contre Israël, mais reste à la «table des négociations»

«L'économie est paralysée, la société souffre de stress post-traumatique, le moral est au plus bas. Personne ne sait ce que demain nous réserve», se lamente également Farhad, chef cuisinier de 35 ans.

Depuis dimanche soir, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre l'Etat hébreu selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées.

Israël a indiqué de son côté avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran, où des explosions ont été entendues, notamment dans la capitale.

Ces hostilités ont été d'une intensité plus vue depuis la trêve entrée en vigueur le 8 avril, dans ce conflit déclenché par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique, le 28 février.

«Nous n'y pouvons rien»

«Après l'attaque d'hier soir, je n'ai pas pu dormir de la nuit», raconte une autre Maryam, en déplorant que «tout aille vers la destruction et le néant». «J'espère que Dieu nous viendra en aide», souffle cette artiste téhéranaise de 36 ans. La vie dans la ville oscillait entre normalité et tension.

Si des terrasses de cafés étaient bondées par un temps ensoleillé, certains automobilistes prenaient leurs précautions en rejoignant des files d'attente pour un plein d'essence.

La circulation était moins dense que d'ordinaire dans la capitale iranienne lundi, certains habitants semblant être restés chez eux. Une camionnette, chargée de cartons de livraison, n'avait aucun mal à circuler sur une artère habituellement bondée, tandis que des deux-roues se faufilaient à toute allure au milieu des voitures à l'heure du déjeuner.

Président irrité. «Vous êtes soit corrompue, soit débile» – Une interview de Trump tourne au vinaigre !

Président irrité«Vous êtes soit corrompue, soit débile» – Une interview de Trump tourne au vinaigre !

«Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de bruits (d'explosions, NDLR) à Téhéran, surtout dans le sud» de la capitale, raconte Mahtab, coiffeuse de 62 ans. «J'ai tremblé pendant une heure. Si ça continue, nous allons quitter à nouveau Téhéran», comme au début de la guerre, dit-elle.

En ces quelques mois, «j'ai complètement changé. Seule mon identité est restée la même. Je n'espère plus rien, que ce soit en matière politique, économique, ou d'aide internationale», confie à Mahsa, une ingénieure chimiste de 31 ans, habitant Ispahan (centre) et jointe par une journaliste de l'AFP basée à Paris.

«Au début, nous avons eu peur de la guerre, mais nous, les Iraniens, sommes connus pour notre flexibilité, et nous nous sommes adaptés», souligne pourtant Amir Hossein, un informaticien téhéranais de 24 ans. «Ce sera la même chose lors de la prochaine guerre, parce que nous n'y pouvons rien», conclut-il.

Archives sur la guerre en Iran

Trump dit que les discussions avec l'Iran pourraient aboutir

Trump dit que les discussions avec l'Iran pourraient aboutir "ce week-end"

Donald Trump dit que les discussions avec l'Iran pourraient aboutir dès "ce week-end", mais n'a pas non plus exclu qu'elles échouent. Les négociations se passent "très bien", a jugé Trump lors d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

04.06.2026

Les plus lus

Le frère du principal suspect en garde à vue pour viol sur mineur
Voici comment Audrey Werro a choqué le monde de l’athlétisme
Nuit d'explosions à Téhéran : «Je n'espère plus rien»
Patrick Bruel en garde à vue, deux nouvelles plaintes pour viols
Le triomphe tardif d'un joueur tant acharné que controversé
Donald Trump à la finale NBA : branle-bas de combat à New York