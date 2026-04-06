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Guerre en Ukraine Au moins 3 morts, dont un enfant, dans une frappe russe

ATS

6.4.2026 - 12:32

Des attaques de drones russes pendant la nuit ont tué au moins trois personnes, dont un enfant, et fait 16 blessés à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé lundi les autorités. Les tirs ont entraîné d'importantes coupures d'électricité.

Une nouvelle frappe russe a touché Odessa dans la nuit de dimanche à lundi de Pâques, faisant plus d'une dizaine de blessés.
Une nouvelle frappe russe a touché Odessa dans la nuit de dimanche à lundi de Pâques, faisant plus d'une dizaine de blessés.
ATS

Keystone-SDA

06.04.2026, 12:32

06.04.2026, 12:35

«Trois personnes ont été tuées dans cette attaque, dont un enfant âgé de seulement deux ans», a déploré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur ses réseaux sociaux. DTEK, le principal fournisseur privé d'électricité en Ukraine, a indiqué que plus de 16'000 foyers avaient été privés de courant dans cette ville.

Ces frappes ont également laissé un trou béant dans un immeuble résidentiel d'Odessa, qui a pris feu, selon des journalistes de l'AFP présents sur place et les services de secours.

Odessa, grande ville portuaire d'un million d'habitants sur la mer Noire par laquelle transitent la majorité des exportations ukrainiennes, est régulièrement prise pour cible par Moscou.

140 drones

Selon M. Zelensky, la Russie a lancé plus de 140 drones lors de cette attaque nocturne qui, d'après le dirigeant ukrainien, a également endommagé des infrastructures énergétiques dans les régions de Tcherniguiv (nord), Soumy (nord-est), Kharkiv (nord-est) et Dnipropetrovsk (centre-est).

Volodymyr Zelensky a enjoint les «partenaires» de Kiev de l'aider à renforcer encore ses défenses antiaériennes afin d'augmenter le «taux d'interception» des drones et missiles russes qui s'abattent quasiment chaque nuit sur le pays.

A Kherson, dans le sud de l'Ukraine, des frappes d'artillerie russes ont par ailleurs tué une femme lundi matin et fait trois blessés, a indiqué le parquet régional dans un communiqué sur son compte Telegram.

Réplique ukrainienne

Du côté russe, le gouverneur de la région de Krasnodar (sud), Veniamine Kondratiev, a fait état d'"attaques de drones massives» de la part de l'Ukraine qui, depuis dimanche matin, ont fait au moins huit blessés et endommagé des immeubles d'habitation et des maisons.

Selon le ministère russe de la Défense cité par l'agence Tass, les défenses aériennes ont abattu 50 drones ukrainiens au-dessus de la Russie au cours de la nuit de dimanche à lundi.

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