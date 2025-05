Les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont accepté par consensus en commission une augmentation de leurs contributions obligatoires de 20% en 2026. Si la résolution est approuvée en plénière, le budget pour 2026 et 2027 s'établira lui à 4,2 milliards de francs.

Keystone-SDA ATS

«Merci», a affirmé mardi aux Etats membres le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les pays avaient accepté en principe de faire passer les contributions obligatoires à 50% de l'enveloppe totale d'ici 2030-2031. La décision pour 2026 doit permettre une avancée intermédiaire.

Pour la Suisse, cette innovation fera passer son enveloppe de 6,5 millions de francs à environ 7 millions l'année prochaine. A laquelle s'ajoutent les 80 millions de dollars de contributions volontaires pour 2025-2028 annoncés lundi par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

Mardi, l'ambassadrice suisse pour la santé mondiale Barbara Schedler Fischer a réitéré le soutien de la Suisse aux réformes lancées par M. Tedros face aux restrictions financières imposées surtout par le retrait annoncé des Etats-Unis en janvier prochain. L'OMS doit se concentrer sur ses fonctions les plus importantes, soit son «rôle normatif» et son «soutien aux pays», a-t-elle ajouté, estimant aussi.

M. Tedros a décidé de ramener la direction de 14 à 7 membres et le nombre de départements de 76 à 34. L'organisation doit trouver environ 600 millions de dollars d'ici la fin de l'année et plus de 1,6 milliard pour boucler la période 2026-2027.

Ramené de 5,3 à 4,2 milliards de dollars, le projet de budget pour 2026 et 2027 contraindra l'organisation à renoncer à certaines activités. Cette enveloppe est «extrêmement modeste», avait estimé lundi M. Tedros. «Soit nous diminuons ce qu'est et ce que fait cette organisation, soit nous lui donnons davantage d'argent», avait-il également ajouté.