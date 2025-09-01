Dissolution, «aujourd'hui ou dans trois mois ?» Qu'importe, «notre devoir c'est d'être prêts», a martelé lundi après-midi la cheffe des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, lors d'un «bureau de campagne», au siège du parti pour anticiper une possible dissolution et de nouvelles législatives.

«C'est un travail qui a été effectué (...) depuis en réalité les dernières élections législatives et qui va pouvoir nous permettre d'être dans les starting-blocks, quelle que soit la date à laquelle, évidemment, Macron décidera de mettre fin au mandat de l'Assemblée nationale», a-t-elle assuré aux côtés du président du parti Jordan Bardella.

A moins d'une semaine du vote de confiance à l'Assemblée sollicité par François Bayrou, M. Bardella a également prévenu, devant quelques caméras de télévision: «On peut s'attendre et on doit s'attendre à tout, y compris à un retour aux urnes par une dissolution de l'Assemblée nationale».

Les deux dirigeants du RN se rendront mardi matin à Matignon pour rencontrer le Premier ministre, dont le bail ne tient plus qu'à un fil. Un rendez-vous qu'ils honoreront par «courtoisie républicaine», a précisé Marine Le Pen qui n'en attend «en réalité rien».

Au lendemain d'une longue interview de M. Bayrou, qui tente de défendre ses orientations budgétaires, Marine Le Pen a raillé les «3 D» dans lesquels se serait enferré le Premier ministre: «le déni, la déconnexion et la déresponsabilité (...) Trop peu, trop tard. Il n'a pas compris en réalité ce que souhaitent les Français et il se refuse à mettre en œuvre la moindre mesure qui soit à la hauteur du constat qu'il fait», a déploré la cheffe des 123 députés du parti à la flamme.

Autour de M. Bardella et de Mme Le Pen, plusieurs cadres du groupe, dont Thomas Ménagé et Julien Odoul, débattent actuellement sur la manière de «préparer une éventuelle dissolution et une éventuelle campagne législative» qui «peuvent arriver à tout moment, vu la situation», a indiqué en amont un participant à l'AFP.

L'état-major doit faire le point sur les investitures, alors que «85% des candidats» ont déjà été estampillés par le parti, selon M. Bardella. La place réservée aux alliés de l'UDR d'Eric Ciotti - qui devrait obtenir davantage que les 62 circonscriptions accordées en 2024 - ou à d'autres personnalités comme Marion Maréchal n'est en revanche pas à l'ordre du jour.

La réunion doit surtout aborder l'épineuse question du programme et des «thèmes de campagne que les candidats pourront développer, sachant que s'il y a dissolution demain il reste 18 mois» jusqu'à la présidentielle de 2027, et que dans ce délai «évidemment vous ne pouvez pas tout faire», a ajouté un responsable du parti.

Par rapport au programme présenté l'an dernier, le RN doit donc faire des choix: «Qu'est-ce qu'on promet aux Français en 18 mois ? Il faut qu'ils voient que les choses bougent avec nous, sans leur faire croire qu'on va tout révolutionner en 18 mois, en n'ayant pas la totalité du pouvoir exécutif».

En cas de victoire, M. Bardella revendiquera à nouveau Matignon. «Si demain nous obtenons une majorité à l'Assemblée nationale, même dans le cadre d'une cohabitation, je proposerai ma candidature au nom du Rassemblement national au poste de Premier ministre», a-t-il prévenu.