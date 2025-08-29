L'incertitude politique renforcée par l'annonce d'un vote de confiance le 8 septembre et la possible chute du gouvernement menace la croissance française qui, bien que fragile, a été plus forte que prévu au deuxième trimestre.

Agence France-Presse Gregoire Galley

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 0,3% entre avril et juin a été une bonne surprise, d'autant plus saluée que la hausse a été supérieure aux prévisions de l'Institut national de la statistique (Insee), qui tablait sur 0,1%.

Mais à peine un mois plus tard, le paysage s'est nettement assombri avec le retour du risque politique, dans un contexte déjà marqué par l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douanes américains.

Éventuelle chute du gouvernement du Premier ministre François Bayrou, dissolution, risque pour l'adoption du budget, hausse des taux d'intérêt: les facteurs susceptibles de nuire à la production de richesses en 2025 et 2026 sont multiples, mais leur impact reste encore difficile à évaluer.

Jeudi, Patrick Martin, le président de la première organisation patronale française, le Medef, a accusé les hommes politiques «d'être dans un monde parallèle et de ne pas voir ce qui se passe sur la planète sur le plan économique».

L'an passé, le climat d'incertitude politique issu de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin avait causé une perte de 0,1 point de PIB en 2024, et de 0,3 point en 2025, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Actuellement, avec un niveau d'incertitude comparable, «on peut tabler sur un choc d'un même ordre de grandeur», estime Raul Sampognaro, économiste à l'OFCE, qui publiera des travaux sur le sujet dans quelques semaines.

Stabilité

Pour le moment, pas de quoi compromettre l'objectif gouvernemental d'une croissance du PIB de 0,7% pour l'ensemble de 2025, selon lui, mais l'ampleur du choc pourrait surtout peser en 2026.

Fin janvier, le ministère de l'Economie avait estimé le coût de la censure en décembre dernier du gouvernement de Michel Barnier, et «l'instabilité qu'elle a générée» à 12 milliards d'euros, un chiffrage contesté par l'opposition.

Un montant «compatible» avec les estimations de l'OFCE, selon M. Sampognaro, qui rappelle toutefois que le périmètre de la période étudiée diffère légèrement.

Ce sont surtout les investissements des entreprises qui devraient pâtir de cette incertitude, estime M. Sampognaro à l'appui de l'expérience de l'année dernière.

Au deuxième trimestre, les investissements se sont enfoncés dans le rouge (-0,3% après -0,1%), surtout chez les entreprises, selon l'Institut national de la statistique (Insee).

Sera également à surveiller la hausse des taux d'intérêt et ses répercussions, notamment sur l'accès à l'emprunt. Le taux à dix ans auquel la France emprunte sur les marchés financiers, la référence en matière de comparaisons internationales, augmente depuis la fin-mai, à mesure que se rapproche l'échéance du budget 2026. Il est aujourd'hui à 3,5%.

Consommation

Côté entreprises, «on se dit qu'il y a de l'incertitude politique, (...) et qu'il vaut mieux décaler un projet d'investissement», souligne l'économiste.

Une analyse partagée par Hadrien Camatte, économiste à Natixis, qui s'attend à ce que certaines entreprises soient «réticentes à procéder à de nouvelles embauches».

Si la dynamique de la croissance française a surpris positivement au deuxième trimestre, sa composition a été jugée inquiétante. La demande intérieure a stagné et la consommation des ménages, l'un des piliers de la croissance, a légèrement rebondi de 0,1% contre un recul de 0,3% au premier trimestre. Certains Français ont notamment reporté leurs projets d'achats importants.

Depuis la pandémie, les ménages sont peu portés sur la dépense, et l'incertitude engendrée par le contexte politique pourrait encore pousser le taux d'épargne à la hausse, alors qu'il a atteint 18,8% en début d'année, le record hors période de Covid.