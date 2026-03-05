«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»

Dans son livre «Guerre 2027 ?», l'historien Moritz Pöllath met en lumière la situation actuelle de la politique mondiale: blue News s'entretient avec le professeur allemand sur l'escalade en Iran, l'axe des dictateurs, la sécurité sous Trump et les choses qui ne sont pas dites assez fort.

Le président américain Donald Trump et l'historien Moritz Pöllath. Image : Keystone, Fotomontage: blue News

À propos Moritz Pöllath a étudié la diplomatie et les études militaires ainsi que l'histoire aux États-Unis et en Allemagne et a suivi une formation d'enseignant. Après avoir obtenu son doctorat en 2016, cet homme de 44 ans a surtout enseigné à l'université Ludwig-Maximilian de Munich. Cet Allemand est l'auteur de plusieurs ouvrages : le dernier en date est "Krieg 2027 ? Wenn Geschichte sich wiederholen" paru aux éditions Goldegg.

Dans «Guerre 2027 ?», vous mettez en lumière l'axe Chine, Russie, Corée du Nord et Iran. Avec l'attaque des Etats-Unis et d'Israël, Téhéran va-t-il sortir de l'alliance ?

Nous allons maintenant voir si ce régime de Téhéran est totalement ébranlé ou non, mais c'est définitivement un affaiblissement de l'axe des dictateurs.

Quelle est la contribution de l'Iran à cet axe ?

L'Iran est un soutien important de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. La Russie mène ses attaques contre l'Ukraine, surtout contre la population civile, avec des drones et des missiles balistiques, et reçoit pour cela l'aide de l'Iran et aussi de la Chine. Et c'est là qu'un fournisseur de la Russie va maintenant s'effondrer.

Sur l'origine des conflits : nous avons appris à l'école que la Seconde Guerre mondiale a éclaté le 1er septembre 1939...

Je dis souvent à mes étudiants que c'est une date qui permet de gagner à «Qui veut gagner des millions ?» Et ce n'est pas faux. Mais en principe, les préparatifs de guerre du Troisième Reich existaient déjà bien des années auparavant: j'ai mis en lumière dans le livre le plan quadriennal d'Hitler, qui devait préparer le Reich allemand à la guerre. Et des mesures décisives prises par l'agresseur - par exemple le démantèlement de la Tchéquie en 1938. Ce sont toutes des mesures agressives prises par Adolf Hitler, ou même par Benito Mussolini. Ces mesures de l'époque nous montrent, avec le recul historique, comment les dictateurs préparent les guerres et poursuivent progressivement leur expansion.

Une guerre préparée de longue date : Les dictateurs Adolf Hitler (à gauche) et Benito Mussolini se rencontrent au Brenner le 4 octobre 1940. Keystone

Quels sont les indices d'une escalade de ce conflit avec l'axe que vous identifiez depuis 2022 ?

La Chine se prépare par exemple à une attaque sur Taïwan et s'entraîne dans ce but. Il y a des manœuvres dans les déserts chinois, où ils prennent d'assaut le palais taïwanais ou tirent sur des porte-avions américains factices. Cela dure depuis plus de dix ans. En Russie, il y a l'entraînement des jeunes: ils prennent par exemple d'assaut le Reichstag de Berlin. Cela renoue avec le récit historique de la Seconde Guerre mondiale, où l'on raconte avoir combattu le Troisième Reich lors de la Grande Guerre patriotique. On transpose cela à l'Ukraine - et aujourd'hui à nous tous en Europe. Du point de vue russe, nous sommes l'Occident pourri et des nazis qu'il faut combattre. Et cela aussi, depuis de très nombreuses années.

L'importance des attaques asymétriques, dans lesquelles les adversaires ne disposent pas d'une force militaire comparable, augmente-t-elle ?

Absolument. Une étude récente de l'International Institute for Security Studies montre une augmentation soudaine à partir de 2022, à partir de l'attaque contre l'Ukraine. Et si l'on lit attentivement les informations, ce n'est pas un secret, nous avons nous aussi en Europe des usines qui brûlent, des attaques contre le trafic ferroviaire, le sectionnement de câbles sous-marins par exemple dans la mer Baltique, mais aussi des tentatives d'attentat, par exemple contre Armin Pappberger, le chef de Rheinmetall. Cela ne se passe pas seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Et les tentatives d'influencer les élections en font également partie.

Vous attendez-vous à ce que la Russie tente de manipuler les élections de mi-mandat aux Etats-Unis cet automne ?

Je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine puisse ou ait jamais pu le faire aussi bien techniquement. L'influence d'acteurs externes aura lieu, que ce soit par les Chinois ou les Russes. La plupart du temps, cela se passe principalement dans l'espace numérique, où l'on essaie d'influencer les gens avec toutes sortes de nouvelles ou d'agitations fausses ou à moitié vraies, tout en essayant de pousser l'un ou l'autre candidat. Mais le choix de Poutine n'est pas si bon. C'était également le cas sous Biden et Trump. Poutine pense qu'avec Trump, il a quasiment quelqu'un qu'il peut contrôler. Je pense qu'il se trompe sur ce point. La question est: pour qui doit-il se prononcer ? Mais oui, des tentatives d'influence auront certainement lieu.

Pouvez-vous expliquer au lectorat suisse ce qu'il en est de Lisa ?

C'est un cas qui s'est produit en 2016 et un exemple qui est également envisageable pour de futures élections: la propagande russe a prétendu qu'une Lisa avait disparu. Elle aurait été soit enlevée, soit violée par des personnes en fuite. Ce cas n'a jamais existé. A l'époque, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov s'est également impliqué dans la campagne électorale allemande: on voulait alors récolter des voix pour l'AfD en faisant peur avec l'agression d'une jeune fille germano-russe par des immigrés illégaux. De telles informations sont toujours possibles.

Les campagnes de désinformation de la Russie sont-elles sous-estimées ?

Ce n'est pas une question si simple que vous me posez là. Depuis 2016, les organismes publics réagissent au moins. L'OTAN et l'UE ont également mis en place des instituts qui détectent toujours ces campagnes de désinformation relativement rapidement et les pénètrent bien.

Mais je pense qu'ils ne sont guère lus. Je n'ai pas l'impression que les médias suisses, allemands ou autrichiens s'en préoccupent beaucoup. Dans le cas de Lisa, il y a déjà eu à l'époque une tentative d'éclaircissement : il s'est avéré que c'était faux.

Quel est l'impact des campagnes de désinformation ?

Je dirais que le succès des campagnes de désinformation réside déjà dans le fait que l'on sème le doute: que la nouvelle soit vraie ou fausse n'a alors parfois plus aucune importance. Je pense qu'il y a toujours une sous-estimation de ce danger, parce qu'on ne dit pas publiquement que de telles choses se produisent constamment.

En quoi la Chine et la Russie se distinguent-elles dans leurs campagnes en ligne ?

Si je me souviens de la dernière campagne électorale américaine, je dirais que le point commun entre les deux est qu'elles sèment le doute sur les élections démocratiques. Si notre mode de vie démocratique est quasiment considéré comme moins efficace, moins fiable et moins crédible, l'axe des dictatures l'emporte. C'est ce que font les deux. La Chine ne s'est pas tellement positionnée en faveur d'une personne lors des dernières élections, tandis que la Russie a tenté de créer une forte ambiance en faveur de Trump, car elle pense que c'est une bonne affaire pour elle.

La Chine rend dépendants les pays qui ont des crédits et des participations élevés dans les infrastructures: comment se fait-il que Pékin ait pu acquérir 24,9% du port de Hambourg ?

J'en parle dans mon livre: je pense qu'il s'agit d'une erreur en matière de politique de sécurité. Mais c'était une décision du gouvernement de l'époque de [l'ex-chancelier Olaf] Scholz. En Allemagne, il existe certes des examens qui doivent déterminer s'il s'agit ou non d'une infrastructure critique et dans quelle mesure. La politique en a décidé ainsi. Je pense que c'est fondamentalement faux.

Mais c'est légal.

Cela va déjà dans le cadre de nos valeurs juridiques. Mais je pense que c'est là que l'on voit à nouveau la naïveté ou l'inconscience des politiques allemands et européens, car la Chine utilise nos structures juridiques à son propre avantage, mais ne respecte pas le droit commercial et les normes similaires si nous investissons en Chine.

Comment la Russie se prépare-t-elle à une guerre avec l'Occident ?

La Russie est en guerre. La Russie mène la guerre en Ukraine contre nous tous en Occident et reçoit le soutien de la Chine. Eux aussi ont des usines de drones qu'ils fournissent à la Russie. La Corée du Nord fournit des munitions et des soldats, et l'Iran a également envoyé des drones. Nous allons voir où cela va nous mener. C'est donc déjà en cours.

Et la Chine ?

La Chine se prépare spécifiquement à un éventuel conflit avec les Etats-Unis sur Taïwan. Elle construit des ponts de débarquement flottants qui pourraient être utilisés à cet effet. Les Chinois souhaitent également acquérir des compétences spécifiques auprès des Russes. Il s'agit notamment du largage de chars et d'équipements lourds depuis des avions. L'armée chinoise ne dispose pas encore de cette capacité.

Comment l'Occident doit-il se préparer à une escalade avec cet axe ?

Beaucoup de bonnes choses se sont produites ces dernières années: l'Europe prend désormais sa sécurité au sérieux et commence à mieux se protéger. Ce qui manque encore, c'est effectivement de dire que l'Ukraine doit gagner cette guerre. Il faut donc fournir suffisamment de moyens militaires et économiques pour que l'Ukraine ne survive pas seulement, mais qu'une paix puisse être conclue à des conditions équitables. Et cela ne peut se faire que par la force militaire.

Vous souhaitez plus de clarté à ce sujet ?

Ce n'est pas dit comme ça, je pense que c'est faux. Giorgia Meloni, Friedrich Merz et Keir Starmer font à mon avis un travail relativement bon. Si une bonne victoire pouvait être obtenue pour Kiev, cela réduirait également le risque de guerre pour Taïwan. Ce serait la meilleure désescalade.

Le chancelier allemand Friedrich Merz, la présidente italienne Giorgia Meloni et le Premier ministre britannique Keir Starmer (pas sur la photo) tirent à la même corde, dit Moritz Pöllath. KEYSTONE

Qu'est-ce qui laisse penser qu'un conflit mondial pourrait éclater en 2027 ?

L'un des facteurs d'accélération d'une guerre est le fait que Xi Jinping vieillit. Il se pourrait bien qu'il cherche encore une fois à se faire une grande place dans l'histoire. Dans la rhétorique du sang et de la terre qu'il utilise dans ses discours, il parle toujours de l'appartenance de Taïwan et du droit qu'il se réserve de mener à bien la réunification, y compris par des moyens militaires. Je prends ce genre de discours au sérieux. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des signaux clairs. Ensuite, la démographie de la Chine : il y a peu à peu moins de gens là-bas. Cela peut avoir un effet accélérateur : Si l'on frappe, c'est en position de force. L'objectif de l'armée chinoise d'atteindre un niveau de classe mondiale d'ici 2027 sera en partie atteint et en partie non.

Xi, Trump et Poutine : dans quelle mesure tout dépend-il de ces individus ?

Je pense qu'ils sont très décisifs. Comme avant la Seconde Guerre mondiale, Poutine et Xi sont devenus de grands chefs d'Etat qui, pour des raisons différentes, nourrissent un rêve de grande puissance. Poutine l'a toujours dit: il veut restaurer l'Union soviétique. Il veut que la Russie redevienne un grand empire. Pour lui, l'Ukraine n'est pas une nation. C'est avant tout une obsession de Poutine. Nous ne pouvons pas répondre à la question de savoir si un successeur sera dans le même état d'esprit.

Vladimir Poutine (à droite) lors d'une rencontre virtuelle avec Xi Jinping le 4 février. KEYSTONE

Et Xi ?

Xi s'exprime bien différemment de ses prédécesseurs. Si vous pensez aux anciens présidents chinois, il était question d'ouverture économique, de libéralisation partielle, d'économie, de construction, de modernisation. Xi parle de politique de grande puissance et de coopération. Dans ce cas, je pense qu'il est très clair que ces deux hommes influencent fortement et à mon avis, actuellement, de manière négative.

Comment se préparerait exactement une guerre mondiale en 2027 ? Que verrions-nous en Suisse et quand ?

Je dirais que vous, en Suisse, ou même nous, en Allemagne, n'en verrions tout d'abord que très peu, à part de grands bouleversements économiques. Les groupes de réflexion américains partent du principe que la Chine continuera à vouloir une mise en quarantaine ou un encerclement de Taïwan par la marine, et qu'elle tentera ensuite de former une tête de pont par des opérations terrestres de grande envergure. Mais il s'agirait là d'opérations incroyablement importantes, pour lesquelles il n'existe aucune comparaison historique. Nous sommes vraiment dans le domaine de la spéculation, mais on voit certains préparatifs.

Et les conséquences ?

Une telle opération nous toucherait économiquement, car l'industrie des semi-conducteurs s'effondrerait dans un premier temps. Et puis, la grande question est de savoir ce que ferait le président américain. Défendra-t-il Taïwan ? Est-ce qu'il y aura des actes de guerre ? Cela pourrait alors nous entraîner peu à peu dans la guerre. Mais dans un premier temps, je ne verrais pas d'opérations militaires sur le continent européen: j'exclurais cette possibilité pour le moment.

Comment ce conflit peut-il être évité ?

J'ai formulé une thèse provocatrice à ce sujet: je pense que les actions du président américain Trump renforcent notre sécurité. Il a mis hors jeu [le président vénézuélien Nicolas] Maduro, et maintenant il retire d'une certaine manière l'Iran de cet axe. Le Venezuela et l'Iran étaient les principaux fournisseurs de pétrole de la Russie et de la Chine. Et pour faire la guerre, ils ont besoin de pétrole et de ressources énergétiques - ou justement de drones. Et ces livraisons s'arrêtent peu à peu. Le fait qu'il joigne le geste à la parole envoie un signal de force aux dictateurs. Il affaiblit l'axe des dictateurs. C'est pour moi un signal positif qui renforce notre sécurité à tous.