L'Assemblée générale de l'ONU a créé mardi un groupe d'experts scientifiques sur l'intelligence artificielle (IA) qui sera chargé d'aider la communauté internationale à prendre des décisions informées sur ce sujet sensible, comme le fait le Giec pour le climat.

Les outils d'intelligence artificielle (IA) se sont imposés très rapidement chez les jeunes en Suisse (photo symbolique, archives). sda

S'inquiétant du développement rapide de technologies révolutionnaires qui pourraient menacer la démocratie et les droits humains, les Etats membres de l'ONU s'étaient engagés en septembre dernier, dans le «Pacte pour l'avenir», à mettre en place un tel groupe d'experts notamment pour éclairer le dialogue international entre gouvernements et autres acteurs du secteur dans ce domaine.

Dans une résolution adoptée mardi, l'Assemblée générale a formellement créé ce «Groupe scientifique international indépendant de l'intelligence artificielle» qui devra fournir des «évaluations scientifiques fondées sur des données probantes dans lesquelles seront synthétisées et analysées les études existantes sur les promesses, les risques et les répercussions de l'intelligence artificielle».

Son rapport de synthèse annuel «servira à éclairer la prise de décisions, sans toutefois être prescriptif», précise le texte.

Appel à candidatures

Mandaté par l'Assemblée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a salué la création d'un «pont crucial entre la recherche de pointe sur l'IA et l'élaboration des politiques», va désormais lancer un appel à candidatures pour identifier les 40 futurs membres du groupe qui siègeront pour un mandat de trois ans.

«En fournissant des évaluations scientifiques rigoureuses et indépendantes, (le groupe) aidera la communauté internationale à anticiper les défis émergents et à prendre des décisions informées sur comment régir cette technologie transformatrice», a indiqué le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric.

La résolution adoptée mardi met d'autre part en place un dialogue annuel mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle» pour «mettre en commun les meilleures pratiques et les enseignements tirés» sur les thèmes des systèmes d'IA «sûrs, sécurisés, et dignes de confiance», de leur impact social ou économique, ou encore leur «strict contrôle» par les hommes.

Le premier dialogue aura lieu en marge du sommet mondial sur l'IA à Genève en 2026.

«L'intelligence artificielle se développe à un rythme et à une échelle qui affectent tous les pays», a commenté l'ambassadrice du Costa Rica, Maritza Chan Valverde, qui a supervisé les négociations avec son homologue espagnol.

«Avec cette résolution, les Nations unies réaffirment leur rôle central pour garantir que l'IA sera au service de l'humanité», a-t-elle insisté.