  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

ONU Création d'un groupe d'experts scientifiques sur l'IA

ATS

26.8.2025 - 20:59

L'Assemblée générale de l'ONU a créé mardi un groupe d'experts scientifiques sur l'intelligence artificielle (IA) qui sera chargé d'aider la communauté internationale à prendre des décisions informées sur ce sujet sensible, comme le fait le Giec pour le climat.

Les outils d'intelligence artificielle (IA) se sont imposés très rapidement chez les jeunes en Suisse (photo symbolique, archives).
Les outils d'intelligence artificielle (IA) se sont imposés très rapidement chez les jeunes en Suisse (photo symbolique, archives).
sda

Keystone-SDA

26.08.2025, 20:59

S'inquiétant du développement rapide de technologies révolutionnaires qui pourraient menacer la démocratie et les droits humains, les Etats membres de l'ONU s'étaient engagés en septembre dernier, dans le «Pacte pour l'avenir», à mettre en place un tel groupe d'experts notamment pour éclairer le dialogue international entre gouvernements et autres acteurs du secteur dans ce domaine.

Dans une résolution adoptée mardi, l'Assemblée générale a formellement créé ce «Groupe scientifique international indépendant de l'intelligence artificielle» qui devra fournir des «évaluations scientifiques fondées sur des données probantes dans lesquelles seront synthétisées et analysées les études existantes sur les promesses, les risques et les répercussions de l'intelligence artificielle».

Son rapport de synthèse annuel «servira à éclairer la prise de décisions, sans toutefois être prescriptif», précise le texte.

Appel à candidatures

Mandaté par l'Assemblée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a salué la création d'un «pont crucial entre la recherche de pointe sur l'IA et l'élaboration des politiques», va désormais lancer un appel à candidatures pour identifier les 40 futurs membres du groupe qui siègeront pour un mandat de trois ans.

«En fournissant des évaluations scientifiques rigoureuses et indépendantes, (le groupe) aidera la communauté internationale à anticiper les défis émergents et à prendre des décisions informées sur comment régir cette technologie transformatrice», a indiqué le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric.

La résolution adoptée mardi met d'autre part en place un dialogue annuel mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle» pour «mettre en commun les meilleures pratiques et les enseignements tirés» sur les thèmes des systèmes d'IA «sûrs, sécurisés, et dignes de confiance», de leur impact social ou économique, ou encore leur «strict contrôle» par les hommes.

Le premier dialogue aura lieu en marge du sommet mondial sur l'IA à Genève en 2026.

«L'intelligence artificielle se développe à un rythme et à une échelle qui affectent tous les pays», a commenté l'ambassadrice du Costa Rica, Maritza Chan Valverde, qui a supervisé les négociations avec son homologue espagnol.

«Avec cette résolution, les Nations unies réaffirment leur rôle central pour garantir que l'IA sera au service de l'humanité», a-t-elle insisté.

Les plus lus

Trump lance un assaut de plus contre l'indépendance de la Fed
Trois «Petit Poucet» décrochent une qualification historique !
Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers
Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
«Flamingo», le missile ukrainien qui pourrait tout changer