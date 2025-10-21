  1. Clients Privés
Conflit ONU: des actions américaines «violent la souveraineté du Venezuela»

ATS

21.10.2025 - 16:15

Les «actions secrètes et les menaces de recours à la force armée» des Etats-Unis contre le Venezuela «violent la souveraineté» de ce pays et la Charte des Nations unies. C'est la conclusion faite mardi par des experts de l'ONU.

Selon des experts de l'ONU, les agissements américains "violent la souveraineté du Venezuela" (archives).
Selon des experts de l'ONU, les agissements américains "violent la souveraineté du Venezuela" (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 16:15

21.10.2025, 16:21

«Ces actions violent également les obligations internationales fondamentales de ne pas intervenir dans les affaires intérieures ni menacer de recourir à la force armée contre un autre pays», ont déclaré trois experts onusiens indépendants, considérant que ces actes «constituent une escalade extrêmement dangereuse, aux graves conséquences pour la paix et la sécurité dans la région des Caraïbes».

Trafic de drogue. Des survivants après une frappe américaine au large du Venezuela

Trafic de drogueDes survivants après une frappe américaine au large du Venezuela

