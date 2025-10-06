  1. Clients Privés
Genève ONU: contester le droit d'asile est une «erreur catastrophique»

ATS

6.10.2025 - 10:55

Le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés Filippo Grandi met en garde les Etats qui «mettent sur la table» le droit d'asile en le contestant. Lundi à Genève, il a dénoncé une «erreur catastrophique».

Le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés Filippo Grandi a ciblé dans l'un de ces derniers discours à spn poste les Européens et les Etats-Unis pour leur politique migratoire.
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 10:55

06.10.2025, 11:03

Plusieurs Etats ont remis en cause ces derniers mois le droit d'asile. «Le problème n'est pas une question de principe» mais d'"application» des accords internationaux, affirme l'Italien qui ouvrait pour la dernière fois le Comité exécutif du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

Des millions d'Afghans ont été contraints de retourner dans leur pays ces derniers mois, alors que les talibans imposent des restrictions. M. Grandi, qui partira fin décembre après deux mandats, se dit aussi «inquiet» par la politique migratoire européenne et «les pratiques d'expulsions» américaines qui «répondent à de vrais défis d'une manière qui n'est pas conforme au droit international».

En fin d'année dernière, un nombre record de 123 millions de personnes étaient des déplacés forcés dans le monde.

