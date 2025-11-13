  1. Clients Privés
Nations Unies L’UNRWA réclame de nouveaux financements

ATS

13.11.2025 - 21:58

L'UNRWA, agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, privée de l'aide financière américaine, a réclamé jeudi une contribution accrue des autres pays. Elle a menacé sinon de compromettre sa mission, notamment à Gaza.

Le patron de l'UNRWA Philippe Lazzarini a réclamé jeudi une contribution accrue des autres pays (archives).
Le patron de l'UNRWA Philippe Lazzarini a réclamé jeudi une contribution accrue des autres pays (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 21:58

13.11.2025, 22:03

«Nous avançons semaine après semaine, mois après mois. Je sais qu'à ce jour nous serons en mesure de verser les salaires du mois de novembre, mais je n'ai aucune visibilité quant à notre capacité à verser ceux de décembre», a détaillé son patron, Philippe Lazzarini, au cours d'une conférence de presse au siège de l'ONU.

Israël a interdit à l'UNRWA d'opérer sur son sol après avoir accusé certains de ses employés d'avoir participé à l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Suite à ces allégations, les Etats-Unis, historiquement le pays le plus gros donateur de l'agence, ont suspendu leur financement.

«C'est très, très grave». Echec des pourparlers, Trump affirme que le Hamas «veut mourir»

«C'est très, très grave»Echec des pourparlers, Trump affirme que le Hamas «veut mourir»

Contrainte, du fait de la décision israélienne, de rapatrier son personnel international de Gaza et de Cisjordanie, et limitée dans ses fonctions de distribution de nourriture, l'UNRWA continue d'employer dans ces territoires 12.000 personnes, dont l'action est indispensable aux Palestiniens, a insisté Philippe Lazzarini.

«Actuellement, environ 75'000 personnes sont hébergées dans une centaine de nos locaux à travers la bande de Gaza. Au cours des deux dernières années, nous avons assuré plus de 15 millions de consultations de soins médicaux de base – aujourd'hui, la moyenne est d'environ 14'000 par jour. Nous venons tout juste de lancer, avec l'Unicef et l'OMS, une campagne de vaccination», a-t-il détaillé.

Déficit de près de 200 millions

L'UNRWA a compté que le déficit prévu entre le dernier trimestre de 2025 et le premier trimestre de 2026 s'élèverait à environ 200 millions de dollars.

Gaza. Le chef de l'UNRWA regrette que la Suisse n'en fasse pas davantage

GazaLe chef de l'UNRWA regrette que la Suisse n'en fasse pas davantage

«Contrairement aux années précédentes, les revenus prévus pour le premier trimestre de 2026 sont trop faibles pour absorber l'important déficit de 2025. En l'absence d'un afflux significatif de nouveaux financements, la prestation de services essentiels à des millions de réfugiés palestiniens dans la région sera compromise», a également argumenté Philippe Lazzarini dans la matinée devant une commission de l'Assemblée générale de l'ONU.

Alors que le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a assuré que l'UNRWA «ne jouerait aucun rôle» dans l'après-guerre, le chef de l'agence onusienne a observé que, «depuis la mise en place du cessez-le-feu, nous avons élargi nos services, nous les avons intensifiés».

