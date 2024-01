Il faudra des dizaines de milliards de dollars et probablement septante ans au moins pour rétablir la bande de Gaza, selon l'ONU. La guerre a fait chuter le PIB du territoire palestinien d'environ un quart l'année dernière, affirme un rapport publié mercredi à Genève.

Le dispositif militaire israélien dans la bande de Gaza a fait considérablement reculer le Produit intérieur brut (PIB) du territoire palestinen (archives). ATS

Selon les estimations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), qui s'appuie sur des données officielles et des images satellitaires, celui par habitant a lui reculé de plus de 26%. De janvier à septembre, avant les violences, le Produit intérieur brut (PIB) du territoire n'a diminué que de 4,5%, ajoute le rapport.

Des acteurs onusiens avaient déjà affirmé qu'il faudrait des décennies pour absorber les effets de cette guerre. La CNUCED parle également de dizaines de milliards de dollars.

En considérant la croissance moyenne de 0,4% sur les années qui ont précédé les violences depuis octobre, il faudrait 70 ans pour rétablir le territoire palestinien. A condition que la guerre s'arrête immédiatement, affirme également l'agence onusienne.

