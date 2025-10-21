  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Nations Unies Une ONG accuse Pékin et Moscou de bloquer des financements

ATS

21.10.2025 - 21:00

Une ONG établie à Genève accuse un groupe de pays, dont la Chine et la Russie, d'instrumentaliser les négociations à l'ONU à New York pour diminuer les financements des mécanismes des droits humains. Dans un rapport mardi, elle demande de réformer des entités.

Le Service international pour les droits de l'homme (ISHR) à Genève affirme dans un rapport que plusieurs pays torpillent à New York toute avancée des finances onusiennes sur les droits humains (archives).
Le Service international pour les droits de l'homme (ISHR) à Genève affirme dans un rapport que plusieurs pays torpillent à New York toute avancée des finances onusiennes sur les droits humains (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 21:00

21.10.2025, 21:03

De 2019 à 2024, le Service international pour les droits de l'homme (ISHR) a mené des dizaines de discussions avec des diplomates et des fonctionnaires et analysé des documents internes confidentiels.

La Chine tente notamment de récupérer l'audit des finances liées au Conseil des droits de l'homme et elle utilise son siège dans le comité de contrôle pour obtenir des indications sur le personnel du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, selon l'ONG. Dans la cinquième commission de l'Assemblée générale de l'ONU, elle «est la plus hostile, suivie par la Russie», a affirmé à la presse une responsable de l'ONG. Son influence a également augmenté au sein de l'entité consultative de ce cénacle sur les questions administratives et budgétaires.

Conflit. ONU: des actions américaines «violent la souveraineté du Venezuela»

ConflitONU: des actions américaines «violent la souveraineté du Venezuela»

Si Moscou est ouvertement plus «perturbateur» dans ces cercles, la Chine est discrète, ajoute le rapport. «Les diplomates russes et chinois ont instrumentalisé les négociations budgétaires de l'ONU» pour leurs propres intérêts et «protéger leurs alliés de toute critique, le tout au détriment des droits humains», déplore la directrice du bureau new-yorkais de l'ONG.

A la cinquième commission, les deux pays ont souvent lancé des propositions extrêmes, selon ISHR. Ils entravent tous les efforts d'autres pays pour ne pas valider des coupes demandées par l'entité consultative. Au total, 25 tentatives pour diminuer les financements de mécanismes des droits humains sur le Bélarus ont été identifiés. Une dizaine de moins ont aussi été observées sur l'Iran et sur la Russie.

Demande lancée aux pays du sud

Parmi les coupes prévues par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans son projet de réforme, le volet des droits humains, déjà sous-financé régulièrement, est davantage affecté que ceux du développement et de la paix. Des composantes devraient faire face à des diminutions de 15%. «Disproportionné», estime un responsable de l'ONG.

RDC. Une enquête de l’ONU espérée d’ici fin décembre

RDCUne enquête de l’ONU espérée d’ici fin décembre

Autre inquiétude, l'attitude du président américain Donald Trump. Les Etats-Unis ne sont plus très loin de perdre leur droit de vote à l'Assemblée générale en raison de leurs retards de paiements. Cette approche aboutit à affecter la marge de manoeuvre de l'organisation. «Les Etats-Unis mettent en péril l'ensemble du dispositif de défense des droits fondamentaux de l'ONU», selon le directeur exécutif d'ISHR, Phil Lynch.

La Chine paie elle au dernier moment. Selon le règlement, elle récupère des crédits en fin d'année sur ses prochaines contributions financières comme son enveloppe n'est pas entièrement utilisée en raison de ce décalage, déplore l'ONG qui enjoint de revenir sur ce principe. Elle demande aux pays du sud de reprendre le contrôle. Au total, selon elle, l'ONU pourrait perdre cette année jusqu'à 40% de ses fonds opérationnels.

Les plus lus

Un réseau gouvernemental secret orchestrerait la vendetta de Trump
Ukraine : la rencontre Trump-Poutine reportée jusqu'à nouvel ordre
Stan Wawrinka sort le grand jeu et fait vibrer Bâle !
Adèle Exarchopoulos commente ses six années de célibat
Loyer impayé, mémoires explosives: le prince Andrew s’enfonce dans le scandale
Le PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !