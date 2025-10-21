  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Atlas» OpenAI lance son propre navigateur et défie directement Google

Basile Mermoud

21.10.2025

OpenAI a annoncé mardi le lancement de son propre navigateur internet, «Atlas», construit autour de son populaire modèle d'intelligence artificielle (IA) ChatGPT et conçu pour contester la suprématie de Google Chrome à l'ère de l'IA.

Ce navigateur, dans un premier temps disponible uniquement pour le système d'exploitation macOS d'Apple, intègre ChatGPT dans une barre latérale (archive).
Ce navigateur, dans un premier temps disponible uniquement pour le système d'exploitation macOS d'Apple, intègre ChatGPT dans une barre latérale (archive).
AFP

Agence France-Presse

21.10.2025, 20:04

21.10.2025, 20:13

«Aujourd'hui, nous lançons ChatGPT Atlas, notre nouveau navigateur web (...) propulsé par l'IA et entièrement articulé autour de ChatGPT», a déclaré Sam Altman, le patron d'OpenAI, lors d'une démonstration en ligne.

Ce navigateur, dans un premier temps disponible uniquement pour le système d'exploitation macOS d'Apple, intègre ChatGPT dans une barre latérale, permet à l'IA générative de scanner la page internet consultée et de fournir une aide contextuelle, sans avoir à copier-coller entre les onglets.

«Présentations irrespectueuses». OpenAI bloque des vidéos IA de Martin Luther King

«Présentations irrespectueuses»OpenAI bloque des vidéos IA de Martin Luther King

ChatGPT Atlas propose aussi de laisser l'agent IA prendre la navigation en main, contrôler le curseur et effectuer des actions concrètes comme réserver un vol, remplir un formulaire ou éditer un document.

La plupart de ces fonctionnalités sont similaires à celle progressivement installées dans d'autres navigateurs concurrents, comme Edge de Microsoft ou Comet de la start-up d'IA Perplexity. Mais elles sont cette fois déployées autour du modèle d'IA générative le plus utilisé au monde, avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires revendiqués par OpenAI.

Internet et logiciels. Google annonce l'installation d'un site géant en Inde

Internet et logicielsGoogle annonce l'installation d'un site géant en Inde

Signe de l'attente et de l'enjeu, la diffusion d'une vidéo par OpenAI, montrant des onglets de navigateur deux heures avant l'annonce, a immédiatement provoqué une baisse de plus de 3% de l'action d'Alphabet, la maison mère de Google.

Celle-ci a remporté en septembre une victoire capitale en obtenant que la justice américaine ne l'oblige pas à vendre Chrome, comme le réclamait le gouvernement des Etats-Unis au nom de la lutte antitrust.

Les plus lus

Trump presse Zelensky d’abandonner une partie du Donbass à la Russie
Un Barça de gala se balade et relève la tête
Un réseau gouvernemental secret orchestrerait la vendetta de Trump
Tweet raciste : une amende avec sursis requise contre l’influenceuse Mila
«Je me tiens sur les skis avec le sentiment que je l'ai mérité»
Loyer impayé, mémoires explosives: le prince Andrew s’enfonce dans le scandale